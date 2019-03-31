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Recep Tayyip Erdoğan muhtar olmak istiyor

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan adında 20 yaşındaki bir genç Dumlupınar Mahallesi Muhtar Adayı oldu. Erdoğan oyunu sabah erken saatlerde kullandı.

Uğur ENÇ / Kocaeli
15:38 -
Haberler Gündem
Recep Tayyip Erdoğan muhtar olmak istiyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde bir muhtar adayı ismiyle öne çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi ve soyismi taşıyan genç muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerde mahallesine muhtar seçilmek için rakipleriyle yarışıyor. 1998 doğumlu muhtar adayı Recep Tayyip Erdoğan Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu'nda oyunu kullandı. 20 yaşındaki muhtar adayı seçilmesi halinde mahallesi için en iyi şekilde hizmet etmek istediğini söyledi.

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