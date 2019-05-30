Yatırımlar yarım kaldı, umutlar hayal oldu

Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile Vezirköprü Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi’nde geçen yıl Haziran ayında soğuk hava deposu ve sebze meyve halinin inşaatına başlandı. DOKAP’tan alınan 4,5 milyon lira hibe ile başlanan tesisin hafriyat işleri tamamlandıktan sonra zemin betonları yapıldı. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bir yıldır inşaata çivi bile çakılmadı.

TEMELİNİ VEKİL ATTI

AKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan ayrılıp 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olan Yusuf Ziya Yılmaz, seçim öncesinde ilçeye giderek soğuk hava deposu ve hal inşaatının temelini atmıştı. Temel atma töreninde konuşan Yılmaz, “Burada entegre bir belediye tesisi olmuş durumda. Yapılanlar çok güzel işler. İnşallah 24 Haziran ile Türkiye’nin önü daha çok açılacak, bu yatırımların yapılması daha da kolaylaşacak” ifadelerini kullanmıştı.

ÇİFTÇİLER BEKLEMEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’nin kenevir üretim üssü olacağı söylenen ilçedeki çiftçiler, 2 bin 400 ton kapasiteli soğuk hava deposu ile 500 ton kapasiteli sebze meyve halinin bir an önce bitmesini istedi. Vezirköprü ve çevre ilçelerde ki çiftçilere hizmet vermesi planlanan tesislerin akıbetinden endişe duyan üreticiler, ürünlerini sağlıklı ve uzun süre koruyamadıklarını dile getirdi. 4,5 milyon lira hibe alınan tesislerin akıbeti bilinmiyor.