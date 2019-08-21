Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (21.08.2019)

Milli Piyango İdaresi her hafta Çarşamba akşamı Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Şans Topu'nda oyunseverler 5+1 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. MPİ, http://mpi.gov.tr adresinden yayınlanıyor.

20:17 -
Haberler Gündem
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (21.08.2019)

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Geçen hafta büyük ikramiye Çanakkale ve İzmir’e gitmişti. Kuponlarını hazırlayan vatandaşlar bu haftanın talihlisi olmayı umuyor.

21 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUCU

Şans Topu çekiliş sonuçları 21.15’te açıklanacak.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

EN SON DÜZENLENEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 

İLGİLİ HABERSayısal Loto sonuçları 21 AğustosSayısal Loto sonuçları 21 AğustosİLGİLİ HABEROn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

 

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Son güncelleme: android-time 20:18 21.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more