Söğütlüçeşme gar oluyor, yeşil alan betonlaşıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde ‘Toplu Taşım Gar Sahası'na ilişkin hazırladığı planları itirazlar için askıya çıkardı. Plan açıklama raporuna göre planlama alanı yaklaşık 65 bin 370 metrekareyi kapsıyor. Planlama alanında mülkiyet TCDD, İBB ve Maliye Hazinesi'ne ait. Alan mevcut planlara göre Marmaray, metrobüs hattı, dere ıslah projesi, metro ve Boğaz Geçişi Projesi fonksiyonlarına sahip. Yeni hazırlanan plan ile alandaki ulaşım hatları, dere koruma bandı gibi ana fonksiyonlar korunarak, gar sahasının çözümlenebilmesi için “Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı” fonksiyonu tanımlaması yapıldı. Gar sahası 42 bin 451 metrekareyi kapsayacak. ‘Söğütlüçeşme Toplu Taşım Gar Sahası Proje Alanı' içerisinde terminal yapısı, sosyal-kültürel alanlar, rekreasyon alanları, yolcu ihtiyaçlarına yönelik ticari alanlar yer alacak. Bu yapıların konum ve kullanım miktarları mimari projede belirlenecek. Bu yapıların yüksekliği 3 katı geçemeyecek ancak yüksek hızlı tren peronunda teknik ve sosyal-ticari kullanımların gerekliliklerinden dolayı bir katın yüksekliği asma kat yapılmaksızın 8 metreye kadar çıkabilecek ve zemin altına da otopark yapılabilecek.

İHTİYACA CEVAP VERMİYOR

Raporda, metrobüs, Marmaray, yüksek hızlı tren hattı gibi toplu taşıma güzergahlarının kesişim noktasında bulunan alanın yolcuların otopark, bekleme ve dinlenme, güvenlik ihtiyacı başta olmak üzere birçok istek ve taleplerine cevap veremediği planın bu nedenle hazırlandığı kaydedildi.

HAREKETLİ NÜFUS VE TRAFİK ARTACAK

Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan Kadıköy Belediyesi çok önemli uyarılarda bulundu. Görüş yazısında ‘Toplu Taşım Gar Sahası Özel Proje' alanında yapı yoğunluğunun arttırıldığına dikkat çekildi. Toplu taşım gar sahasına yolcu ihtiyaçlarına yönelik getirilen ‘ticari alana' plan notlarında bir sınırlama getirilmediğine vurgu yapılarak bu durumun bölgede zaten var olan hareketli nüfus ve trafik yoğunluğunun artmasına neden olacak çekim gücü oluşturacağı ifade edildi. Artan ticaret yoğunluğunun mevcut yollara ek trafik yükü getireceği kaydedildi. Teklif edilen planın ana konusunun gar sahası ve ulaşım bağlantıları olduğu, eklenen kültürel alanlar fonksiyonu ile çeşitli bölgelerden yeni ilave hareketli nüfusun ve trafiğin alana gelmesi nedeniyle yoğunluğun daha da artacağına dikkat çekildi. Trafik yoğunluğunun çözümüne yönelik imar yollarında bir düzenleme yapılmadığı kaydedildi.

YEŞİL DOKU BETONLAŞACAK

‘Toplu Taşım Gar Sahası'nda çok sayıda ağaç bulunduğu, bu proje ile yeşil doku yok edilerek alanın tamamının betonlaşacağının altı çizildi. Marmaray hattının kuzey doğusunda yer alan ‘Toplu Taşım Özel Proje Alanı' fonksiyonunun iptal edilerek bu alanın mevcut ağaçlarının da korunacağı şekilde yeşil alan olarak planlanması altına da otopark yapılmaması talep edildi.