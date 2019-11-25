Son dakika… Adalet Bakanı’ndan Serkan Gölge açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump ile yaptığı basın toplantısında gündeme gelen NASA çalışanı Serkan Gölge hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den açıklama geldi.

Trump basın toplantısı sırasında Erdoğan’a FETÖ’den yargılanan ve serbest kalan Serkan Gölge için teşekkür etmişti. Bakan Gül ise Gölge’nin 4 yıl ceza aldığını ve geçtiğimiz 29 Mayıs’ta tahliye edildiğini belirtti.

Bakan Gül, İkinci Yargı Paketi ile ilgili de, “Çocuk teslim merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde uzmanlar bulunacak. İkinci yargı paketinde yer alacak” dedi. İHA