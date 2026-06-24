Belediye başkanı seçildiği siyasi partiden istifa edenler genelde AKP’ye geçiyor. Bu geçişi yöre halkına, “Size daha iyi hizmet etmek, devlet olanaklarından daha çok yararlanmak için yaptım. İlçemizin birçok eksiği var. Bunları yapmak için AKP’de olmam gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcumuz var. İller Bankası’ndan gelen ödenekler maaşlara yetmiyor. Piyasaya borcumuzu ödeyemiyoruz. O yüzden geçtim” diye açıklıyor.

Belediye başkanlarının parti değiştirme yolu genelde Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan geçiyor. Bu bakanlığın bazı bürokratları, belediye başkanına biraz “yoklama” çekiyor. AKP’ye geçmek gibi bir niyetinin olup olmadığını öğreniyor. Eğer böyle bir izlenim edindilerse AKP ilçe ya da il başkanlığından başkanın durumu hakkında bilgi alınıyor. Sonra, Bakan Murat Kurum’un yanına gidiliyor. Orada çekilen fotoğraf hemen sosyal medyada paylaşılıyor. Gerekçe olarak, “İlçemizin sorunlarının çözümü konusunda sayın Bakanımız Murat Kurum’la çok faydalı bir görüşme yaptım” diye yazıyor.

MANSUR BEY’İN KAYIPLARI

Önce şunu belirtelim, her belediye başkanı böyle değil. İlinin, ilçesinin, beldesinin sorunlarını Çevre ve Şehircilik Bakanına anlatmaları, oradan çözüm istemeleri son derece doğal. Dahası, bakanla birlikte fotoğraf çektirmesi, bunun paylaşımında da bir sorun yok. Farklı siyasi partilere mensup olsalar bile bu görüşmeler son derece yararlı oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilmesini istediği isimlerden birisi Mesut Özaslan’dı. İYİ Parti’nin Ankara kurucu il başkanlığı, belediye şirketi genel müdürlüğü yaptı. Son seçimde Keçiören’den CHP adayı olarak gösterildi. “Keçiören’i kazanamayız” denilirken, Mansur Yavaş’ın ağırlığını koyması, Mesut Özaslan’ın gayretli çalışmasıyla “alınmaz” denilen Keçiören CHP’li oldu.

ENGELLE KARŞILAŞTI

Keçiören’in alınması için CHP Genel Merkezinin, il başkanlığının, Keçiören ilçe başkanlığının yoğun çabaları da göz ardı edilemez. Kazanmak için bu kadar gayret gösterilen Keçiören kazanıldı kazanılmasına ama Ankara’da CHP’den ilk istifa eden de Mesut Özaslan oldu. O da önce Çevre Bakanı Murat Kurum’la fotoğrafını paylaştı. Kısa süre sonra da AKP’ye katılmak üzere istifa etti. Ancak Turgut Altınok’un, Osman Gökçek’in karşı çıkmaları sonucu AKP’ye alınmadı. “Sen biraz bekle” denildi. Uzun süredir bekliyor. Pazartesi günü CHP’den istifa edecek başkanla birlikte AKP rozeti takılacağı söylendi. Ancak bu yine gerçekleşmedi.

Özaslan, yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Ancak AKP ya da MHP’ye alınmaması başkanın psikolojisini de etkilediği söyleniyor. Ankara’da CHP’nin ilk kaybı, en çok destek verilen, aday yapılması için çok uğraşılan Mesut Özaslan oldu.

BİR AYRILIK ÖYKÜSÜ

Levent Koç, Ankara’nın Haymana ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Seçimi kazandı. Mansur Yavaş, Haymana’ya yapılması gereken yatırımları yapma çabası içinde oldu. Levent Koç da, başkana büyük saygı duyuyordu. Ara ara bazı başkanların CHP’den istifa edip AKP’ye geçeceği söyleniyordu. Geçen hafta aynı konu yine gündeme geldi. İsimleri geçen dört başkandan birisi de 25 bin nüfuslu Haymana’nın Belediye Başkanı Levent Koç’tu.

İlçede hemen herkes Koç’un CHP’den istifa edeceğini biliyordu. Söylentilerin yaygınlaşması üzerine Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yanına gitti. Süreci Mansur Yavaş’a sordum, şöyle anlattı:

“Levent Bey, benim yanıma geldi. Elimi öpmek istedi. İstifa edeceğine ilişkin söylentiler çıkarılmasına üzüldüğünü, kesinlikle CHP’den ayrılmayacağını söyledi. Fotoğraf çektirdik. Söylentilerin kesilmesi için fotoğrafı paylaşacağını söyledi. Partiden istifasını gerektirecek hiçbir şey yoktu. En ufak bir tartışmamız da olmamıştı.”

Başkan, AKP’ye geçmeyeceğini söylüyordu. Biz yine Cumartesi’ye gidelim. Mansur Bey’in yanından ayrılan Başkan, birlikte gittiği CHP İlçe Başkanı ve iki meclis üyesine, “Ben, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın yanına gideyim. Kendisine CHP’den istifa etmeyeceğimi söyleyeceğim. AK Parti’ye geçersem orada ruhen rahat edemem” dedi.

ANKARA’YA GELDİ

Pazar günü, ilçe başkanı ve üç belediye meclis üyesi saat 13.00’da başkanın evine gitti. CHP’den istifa etmeyeceğine dair söz verdi. O akşam, “Ankara’da bir görüşmem var” deyip Ankara’ya geldi. Görüşme Balgat semtinde gece yarısına kadar sürdü. İlçe Başkanı Kasım Koç, defalarca aramasına rağmen başkana da eşine de ulaşamadı.

Belediye personeline, AKP toplantısına katılmaları için talimat verildiği anlaşıldı. Başkan AKP geçme konusunda bir “Geçeceğim”, bir “Geçmeyeceğim” demeye başladı. İlçe Başkanı gelişmeleri Mansur Bey’e de anlattı. Levent Koç da başkanın yanına geldi, İstifa etmeyeceğini söyledi.

KAYMAKAMA SUÇ DUYURUSU

İlçeye döndüğünde, Kaymakam Osman Sak, başkanı Kültür Müdürlüğü’nde buldu. Sak, AK Parti İl Başkanı tarafından aranmış, Levent Koç’un AK Parti’ye katılmaktan vazgeçtiğini söylemişti. Kaymakam, sonunda başkanı istifaya razı etti. Birlikte aynı araçla Ankara İl Danışma Kurulu toplantısının yapıldığı salona gittiler. Az sonra AK Parti Genel Başkanı kendisine parti rozetini takacaktı. Bu geçişte emeği olan Kaymakam da AKP toplantısına katıldı.

CHP İlçe Başkanı Kasım Koç, Kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacağını, bir milletvekilinin de soru önergesi hazırladığını söyledi. Kaymakam Osman Sak, dikkat çekmemek için başkanla ayrı sırada oturdu. Kaymakamın siyasetin bu kadar içinde olması şaşırtmadı. Böyle bir tutum Kaymakama yakışıyor mu? Bunu da en iyi mülki amirler değerlendirir. Sak ise hakkındaki iddialara cevap vermedi.