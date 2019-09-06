Son dakika… Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası!

Ümit TÜRK-Can Özçelik/İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği belirtilerek 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildiği davada karar çıktı.

KARAR ÇIKTI: 5 AYRI SUÇTAN 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS

Mahkeme kararında, Canan Kaftancıoğlu’nun PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız’a ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay, Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, ‘Kamu görevlisine alenen hakaret etme” suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme’ suçundan 1 yıl 16 ay, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan ise 2 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

OKUDUĞU ŞİİR İNDİRİME YAPILMAMASINA GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Mahkeme, 18 Temmuz tarihinde yapılan duruşma sonrası Kaftancıoğlu’nun adliye önünde okuduğu şiir ile mahkeme heyetine karşı olumsuz tutum ve davranış içinde olduğu ve ithamlarda bulunduğu ileri sürülerek cezada takdir indirimine gitmediğini kararında belirtti.

CEZADA ERTELEMEYE GİDİLMEDİ

Mahkeme, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları, kişilik özellikleri ile pişmanlık duymaması ve yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkemede kanaat oluşmadığı gerekçeleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

KAFTANCIOĞLU’DAN İLK DEĞERLENDİRME

Karara ilişkin adliye çıkışında konuşan Canan Kaftancıoğlu “Kararlar saray odalarında alınıyor. Bu dava İstanbul'u, İstanbul halkına kazandıranları cezalandırma davasıydı. Bu karar İstanbul halkını cezalandırmaktır. Vesayet sistemi bitene kadar susmayacağız” dedi.

YİNE NAZIM’DAN ŞİİR OKUDU

Kaftancıoğlu adliye önünde yaptığı açıklamada da cezasının artmasına neden olan Nazım Hikmet’ten bir şiir daha okudu.

İşte “Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler” isimli o şiirin okunan bölümü;

Dünyadan, memleketinden, insandan

umudum kesik değil diye

İpe çekilmeyip de

Atılırsan içeriye,

Yatarsan on yıl, on beş yıl

Daha da yatacağından başka,

‘Sallansaydım ipin ucunda

Bir bayrak gibi keşke”

Demiyeceksin,

Yaşamakta ayak direyeceksin.

Belki bahtiyarlık değildir artık,

Boynunun borcudur fakat,

Düşmana inat

Bir gün fazla yaşamak.

KARAR İSTİNAFA GİDECEK

Kararı değerlendiren CHP’nin hukukçu isimlerinden Efkan Bolaç “İl başkanımız Candan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası verildi. Bu karar istinafa götürülecek. Eğer cezalar istinafta onanırsa cezaların toplamı 5 yılı geçiyor olmasına rağmen her suçlama için 5 yıl şartına bakılacağından yargıtaya gitmesi mümkün değil.” dedi.

DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

NAZIM HİKMET ŞİİRİ DE DAVA DOSYASINA GİRDİ

Mahkeme başkanı, Canan Kaftancıoğlu’nun 18 Temmuz’daki celse sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken Nazım Hikmet’in bir şiirini okuduğunu ve okuduğu şiiri sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın da dava dosyasına girdiğini söyledi.

İŞTE O ŞİİR

Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül,

bir zavallı vesilesin!..

Ben kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim adetim değildir

bir posta tatarına

bir emir kuluna sövmek,

efendisine kızıp

uşağını dövmek!

Duruşmada esas hakkında savunmasını yapan sanık Kaftancıoğlu, “Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedim. Ben Canan Kaftancıoğlu sanık kürsüsü de olsa, gördüğüm aksaklıkları tüm açıklığıyla söylemeye devam edeceğim. İnsanlarımızın hukuka güvenmediği, bu durum sadece benim değil, 80 milyonun problemidir. Bu salonlar da dahil olmak üzere aslında hiç kimse hiçbir yerde özgür değil. Ben gerçekleri söyledim. Değil 17, 27 yıl ile yargılansam bile gerçekleri söylemeye devam edeceğim” dedi.

Kaftancıoğlu’nun avukatı Fikret İlkiz ise, dava dosyasına giren şiirle ilgili olarak, “Aklıma duruşmada Nazım ustanın şu sözü geldi diyor. Müvekkilimizin aklına gelen söz kapsamında bu ifadenin dosyaya girmesi hukuka aykırıdır. Bu söylem ifade özgürlüğüdür. Neye istinaden bir kişinin sosyal medya paylaşımları suç dosyasına giriyor. Aklından şiir geçtiği için şiiri dosyaya koyuyorsunuz. Aklından geçeni ceza hukuku çerçevesinde değerlendirip cezalandırmayı amaçlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Kamu görevlisine hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek” ve “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

(Ayrıntılar geliyor)