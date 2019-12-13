Son dakika… Davutoğlu partisini ilan etti: Gelecek Partisi

Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk açıklamasını yapıyor.

Davutoğlu’nun partisinin kurucular kurulu listesinde dikkat çeken isimler yer aldı.

154 isimden oluşan listede, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yazar Etyen Mahçupyan, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, Vahdettin İnce, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, AKP'den istifa eden Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan, eski emniyet müdürü Mevlüt Demir, eski AKP'li Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimler yer aldı.

1996 doğumlu Mustafa Cüneyt Topbaş, en genç kuruculardan oldu. En genç kurucu ise Türkiye'yi ilahi okuma yarışmasında temsil eden, 1997 doğumlu Muhammed Mustafa Çakmakçı oldu.

KURUL’DA 31 KADIN YER ALIYOR

Kurucular Kurulu'nda 154 isimden sadece 31'i kadın. Kadın kurucu üyelerin büyük bölümü, daha önce AKP teşkilatlarında görev yapmış isimlerden oluştu.

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Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu'nda şu isimler yer aldı:

1. Ahmet Davutoğlu

2. Abdülkadir Baykay

3. Abdullah Başçı

4. Abdullah Güzeldülger

5. Abdullar Teber

6. Abdullah Yeşil

7. Adnan Demir

8. Ahmet Akçay

9. Ahmet Altunsoy

10. Ahmet Oğuz Karaoğlu

11. Ali Ahmet Çoktan

12. Ali Akmaz

13. Ali Alper Uzun

14. Ali Aydın

15. Ali İhsan Dilmen

16. Alper Kürşad Giray

17. Alptekin Hocaoğlu

18. Avni Erdemir

19. Aydın Altaç

20. Ayhan Sefer Üstün

21. Aynur Adeviye Erşahin

22. Aynur Algül

23. Ayşe Berrin Sevimli

24. Ayşe Güney

25. Ayşe Övündür

26. Ayşe Serap İnan

27. Ayşe Tülin Dinçelli

28. Bayram Zilan

29. Burçak Başbuğ Erkan

30. Can Cankesen

31. Cemalettin Kani Torun

32. Cesim Gökçe

33. Cihan Öztunç

34. Cuma İçten

35. Dimosthenis Rafaletos

36. Dinçer Türkmen

37. Diyaettin Uçar

38. Doğan Demir

39. Engin Keskinel

40. Engin Meydan

41. Enver Sedat Çakıroğlu

42. Etiyen Mahçupyan

43. Fahri Usta

44. Fatma Aydın Ataş

45. Fatma Şerefoğlu

46. Feramuz Üstün

47. Feridun Bilgin

48. Furkan Aşkın

49. Gizem Satıoğlu Öcmenler

50. Gülnur Özkaya Hayran

51. Güzin Yıldız

52. Habibe Çiftçioğlu Başar

53. Hakan Albayrak

54. Hakan Kobal

55. Hakan Tokaç

56. Halil Kulak

57. Halime Polat

58. Halit Özyurt

59. Hamide Mercan

60. Hasan Hüseyin Bozok

61. Hasan Serdar Bilir

62. Hayrunnisa Nur Kabuk

63. İbrahim Mustafa Turhan

64. İhsan Cafer Elhan

65. İsa Mesih Şahin

66. İsmail Günaçar

67. İzettin Küçük

68. Kemal Şişman

69. Kerim Rota

70. Mehmet Ali Pulcu

71. Mehmet Aşan

72. Mehmet Atilla Maraş

73. Mehmet Behçet Piker

74. Ferhat Esmer

75. Mehmet Fatih Arslan

76. Mehmet Kuğu

77. Mehmet Nuri Görenoğlu

78. Mehmet Sarı

79. Metin Karakaş

80. Mevlüt Demir

81. Muammer Duran

82. Muammer Kibar

83. Muhammed Mustafa Çakmakçı

84. Muharrem Ödemiş

85. Murat Özden

86. Musa Arat

87. Mustafa Asım Karahangil

88. Mustafa Bahadır Kurbanoğlu

89. Mustafa Baloğlu

90. Mustafa Bilici

91. Mustafa Gözel

92. Mustafa Mente

93. Mustafa Nedim Yamalı

94. Mustafa Öztürk

95. Mustafa Tekin

96. Namık Ergün

97. Neslihan Kevser Çevik

98. Nuray Sağıroğlu

99. Ömer Faruk Başaran

100. Ömer Kayani

101. Ömer Ünal

102. Perihan Toğay

103. Raziye Gök Aktaş

104. Recep Şener

105. Recep Varol

106. Rumi Bekiroğlu

107. Sait Şaşmaz

108. Salih Aynural

109. Selahattin Kayaman

110. Selçuk Özdağ

111. Selim Temurci

112. Sema Silkin Ün

113. Seren Yıldız Öztürk

114. Serkan Özcan

115. Serpil Bulut

116. Sevda Yılmaz

117. Seyfettin Bilen

118. Süheyl Erkan Altındağ

119. Şenol Gürşan

120. Şükrü Kırboğa

121. Talha Erol Durmaz

122. Timuçin Oğuz

123. Tuncay Dinç

124. Ufuk Karcı

125. Ülkü Nur Doğancı

126. Ümit Yardım

127. Vahdettin Elbay

128. Vahdettin İnce

129. Veysi Akay

130. Yasemin Dora Kurtkaya

131. Yeşim Karadağ

132. Yusuf Ziya Özcan

133. Zekayi Doğan

134. Zeynep İşçan Çeviker

135. Fevzi Donat

136. Nihal Olçok

137. Hüseyin Memiş

138. Ali Kalınlı

139. Yavuz Değirmenci

140. Fatih Dursunkaya

141. Muhammet Cüneyt Toptaş

142. Nihat İzsiz

143. Orhan Sucu

144. Doğan Koruyucu

145. Nazmi İrak

146. Hasan Taşkın

147. Sadullah Kavak

148. Muhsin Emre Demiröz

149. Haci Mehmet Karataş

150. Ahmet Müfit Cengiz

151. Fidan Strate

152. Ebubekir Yıldırım

153. Mehmet Okçu

154. Mustafa Yeşilyurt