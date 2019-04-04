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Son dakika: Denizli’de 4,3 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18:11 -
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Son dakika: Denizli’de 4,3 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.01’de merkez üssü Acıpayam olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

AA

Son güncelleme: android-time 19:02 04.04.2019
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