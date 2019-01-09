Son dakika haberi | Mansur Yavaş: CHP’den milletvekilliği teklifi aldım

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara için ortak adayı olan Mansur Yavaş, adaylık sürecinde yaşananları anlatırken CHP'den gelen milletvekilliği teklifini neden kabul etmediğini açıkladı.

CHP ve İYİ Parti ittifakının Ankara Büyük Şehir Belediyesi için başkanlık adayı olan Mansur Yavaş, gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Yavaş adaylık sürecinde yaşananlarla ilgili olarak, “Bir sefer CHP’den aday oldum. Daha önce de MHP’den aday oldum. Kalkıp AK Parti veya İYİ Parti’den aday olmam, ‘her partiden aday oluyor algısı’ beni incitirdi. İki siyasi parti başkanlarına teşekkür ediyorum. Bizim hitap ettiğimiz bir dilimiz var. Hangi partiden olursa olsun onların görüşüne saygı duyuyorsanız, tercih konusu oluyorsunuz. Sonuçta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli makam. Sayın Akşener’i de ziyaret ettim. Sağolsun tamamıyla destek oluyor. Bu konuda bir problem yok” ifadelerini kullandı.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU BANA MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİFİNDE BULUNDU”

Mansur Yavaş CHP’nin kendisine milletvekilliği teklifinde bulunduğunu, “Geçen CHP İl Başkanları toplantısında anlattım. Ben CHP’ye siyaset yapmak için gitmemiştim. Bunu açık bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Biz Mansur Yavaş’ı belediyeci kimliğiyle kabul ettik’ dedi. Daha sonra ben seçilseydim, televizyonlarda söz vermiştim, istifa etmeyecektim. Ancak seçim bitti, bir sürü mücadele ettik, aradan zaman geçti, genel seçimler gelince sayın genel başkanımız milletvekilliği teklif etti. Kendisine teşekkür ettim, siyaset yapmak isteseydim kabul ederdim. Yeni tablo ortaya çıkınca seçimler bitince hiç kimseye duyurmadan istifa ettim ben” sözleriyle dile getirdi.