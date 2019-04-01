Son dakika… İmamoğlu’ndan İBB çalışanlarına: Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyin

Bu akşam saat 19:30’dan itibaren 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalarına devam eden İmamoğlu ve Kaftancıoğlu, seçimlerle ilgili yaşanan gelişmeler üzerine 13. kez basın açıklaması düzenledi.

Kaftancıoğlu, yapılan basın toplantısında AKP’nin itiraz ettiği tutanaklarla ilgili hataların düzeltilerek sisteme geçildiğini orjinal tutanakları göstererek belirtti.

İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Bütün gözlerin dikilen bölüm her sandıktaki geçersiz oy kısmı. Dün bununla ilgili kamuoyunu bilgilendirmiştim. Özellikle 2014 verilerinde 400 binin üzerinde olan geçersiz oy var. Şu anki oyda 300 bin civarında. Yani aslında seçmen sayısı artmış olmasına rağmen 100 binin üzerinde bir sayının daha az geçersiz sayı oluşmuş. Neymiş efendim o zaman oy farkı fazlaymış 400 binin önemi yokmuş şimdi oy sayısı 300 bin gibi bir sayı var 30 bin 20 bin küsür fark olduğu için önemliymiş. Bakın başkanımız (Canan Kaftancıoğlu) az önce size sandık tutanağı gösterdi. Sandık tutanağı tutulurken somut bir tespit üzerinden itiraz yapılıyorsa değerlidir, yerine getirilmelidir. Ancak İstanbul’da bütün geçersiz oylar tekrar sayıldıktan sonra süreç tanımlanacak gibi bir süreç ortaya koyulursa beyinler bulanır, gözler buna inanmaz, vicdanlar bunu sorgular, dünya da bunu ayıplar. Bakın bu kadar önemli bir uyarı yapıyorum.

Bu konuyu 300 bin geçersiz oy üzerinden ‘biz seçimi kazanırız’ iddiası ortaya koyarak, geçersiz oylar üzerinden bir strateji geliştirmek tamamen yanlıştır. Aradaki fark ciddi bir sayıdır. 23-24 bin oy ciddi bir sayıdır. Soyut kavramlar üzerinde sandığı ve süreci baskı altında tutmalarını doğru bulmuyorum.

Tabiki güvencemiz YSK’dır. Ama bu anlamda şu anda aldığımız bilgiler var. İlçe seçim kurullarında farklı uygulamalar peşinde bulunan bölümler var. Nedir bunlar? Örneğin bir salonda korunan çuvallar korunuyor. Efendim herkes burayı terk etsin biz kapıyı mühürleyeceğiz. Kusura bakmayın kardeşim biz kapıda bekleriz. Biz kapıda nöbetçi olarak bekleyeceğiz. Efendim ‘Bize güvenmiyor musunuz?’ deniyor. Onu sonra konuşuruz… Onu sonra konuşuruz…

İlçe seçim kurulu müdürlerine seslenmek istiyoruz. Bazılarında sorun yok evet mühürlüyorlar burada da bekleyebilirsiniz diyorlar. Bir yerde gideceğim kendimde nöbet tutacağım. Bunu giderirsek iktidar da rahatlar. Yani insanların zihninde bazı şeyleri çözmüş oluruz. Biz tereddütleri gidermek zorundayız. Orada bulunan arkadaşlar asla orayı terk etmeyecekler. Dolayısıyla uygun koşulları yaratarak ilçe seçim kurulları bu şekilde beklememize imkan ve fiziki koşullar yaratarak bunu mutlak halletmeliler. Zihinlerde soru işareti bırakmasınlar.

Günün sonunda bizim teminatımız YSK olacaktır. Süreci en sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Dün seçimi bitirdik bugün Pazartesi. İBB hizmet vermeye devam ediyor. İBB’nin çalışanlarına emekçilerine seslenmek istiyorum. Hiçbir siyasi iradenin emrini kabul etmeyiniz…

Biz görevimize başlayana kadar İstanbul’un rutin hizmetlerini yerine getiriniz. Ama bir şaibe oluşturacak, bir sıkıntı doğuracak hiçbir işlemi imza altına almayınız. Zira şu andaki görevli olan insanlar devir yapacak insanlardır… Emanetçilerdir… Bu bağlamda o siyasi iradelerin sözlerini dikkate almayınız. Tekrar altını çiziyorum. Kaldı ki göreceksiniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin binlerce onbinlerce çalışanıyla çok uyumlu, keyifli, yaptıkları işten zevk alan, partizanlığın yok edildiği adamcılığın yok edildiği pırıl pırıl günler yaşatacağız. Lütfen bu önümüzdeki birkaç günü çok sağlıklı değerlendirin ola ki bu konuda kendiniz baskı altında hissederseniz biz buradayız. Süreç netleşene kadar lütfen orada hiçbir siyasi iradeye boyun eğmeyin. Çünkü o irade doğru irade değildir. Yetkili irade değildir. Şu anda sadece emanetçilerdir.

Son olarak ülkemizin gündeminin bir an önce netleşmesi olgunlaşması adına dün uzun uzun Recep Tayyip Erdoğan’a da dileklerimi, isteklerimi, temennilerimi ilettim. Tekrar ediyorum bu sürecin bir an önce toparlanması adına kendilerinin bu sürece katkı sunmalarını talep ediyorum. Bu 16 milyon insan adına taleptir, istektir. Bu kentin geleceği adına, bu ülkenin demokrasi süreci adına ve bizi takip eden burada da var uluslararası basın mensubu olan insanların aktarımlarıyla dünyanın bizi takip ettiğini biliyoruz. Yara almadan, sıkıntı yaşamadan bu sürecin netleşmesi adına umut ediyorum sayın cumhurbaşkanının da sürece dair olumlu katkıları uygun olacaktır. Toplumu rahatlatacaktır.

Dediğim gibi süreç normalleşsin işimize bakalım. Bu ülkede 2023’ün Haziran’ına kadar yetki almış hükümet var. Biz 2024 Mart’a kadar çalışmaya hazır çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Güzel manzaralarla İstanbul renklensin diyorum.

Aman ha… Sandıkların ve çuvalların olduğu ilçe seçim kurumlarının önlerini her ne koşulda olursa olsun, milletvekillerimizin de katılımlarıyla asla terk etmiyoruz. Biz de vazifemize burada devam ediyoruz. Özellikle CHP’li arkadaşlarımızın ilçelerinde en üst ilgileriyle ve en üst alakalarıyla devam etmelerini diliyorum.