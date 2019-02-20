SON DEPREMLER: Çanakkale’de korkutan deprem İstanbul’da hissedildi!

Son dakika yapılan açıklamaya göre Çanakkale Ayvacık’ta saat 21:23 civarında deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi genelinde hissedilen deprem vatandaşları endişelendirdi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

Depremde bölgede yıkılan bina olup olmadığı ya da yaralanma konusunda henüz herhangi bir bilgi alınamadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN: 45 SANİYE SÜRDÜ

Depremle ilgili konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan “Yaklaşık 45 saniye sürdü şu an için Çanakkale merkezde herhangi bir sıkıntı yok yaralı ya da yıkılan bir bina yok şiddetli bir depremdi ancak kısa sürdü” dedi.

SOSYAL TESİSLER SABAHA KADAR AÇIK

Çanakkale merkezdeki belediyeye bağlı Sosyal tesisleri sabaha kadar açık tutacaklarını belirten Başkan Gökhan “Vatandaşlar tabi ki çok korktu ancak şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

TARTIŞIK KÖYÜ MUHTARI DEMİR: BÖLGEDE ELEKTRİKLER GİTTİ VE TELEFON HATLARINDA AKSAMALAR VAR

Depremin merkez üssü olan Tartışık Köyü muhtarı Alaattin Demir, deprem sonrası SÖZCÜ’ye açıklama yaparak şunları söyledi;

“Evleri geziyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yıkım göremedik. İnsanlar panik içinde dışarıdalar. Bölgede elektrikler gitti ve telefon hatlarında aksamalar var. Şuana kadar bir can kaybı duymadık”

AHMETÇE KÖYÜ MUHTARI KUŞ: KÖYÜMÜZDE 10 EV HASAR GÖRDÜ

Ahmetçe Köyü Muhtarı Kerim Kuş, köylerinde 10 evin hasar gördüğünü belirterek, herhangi bir can kaybının olmadığı ifade etti.

DEPREM UZMANINDAN UYARI

Jeoloji profesörü Doğan Perinçek, Çanakkale’de meydana gelen deprem hakkında sosyal medya hesabın açıklama yaptı.

Perinçek,vatandaşların güvenilir olmayan yerlerden uzak durmasını isteyerek, “Değerli Çanakkaleli hemşehrilerim, Ayvacık ve Biga depremi beni tedirgin etti. Bir saat özellikle güvenilir olmayan binalardan uzak durun lütfen” dedi.

AFAD MÜDÜRÜ YILMAZ: HERHANGİ BİR YIKIMA , OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık” dedi.

Yılmaz, saat 21.23’te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu. AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi;

“Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi’nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor.”

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: TÜM EKİPLERİMİZ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, “İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor” diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde; Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.”

ÇANAKKALE VALİLİĞİ: ESKİ VE OTURULMAYAN BİNALARDA KISMİ ÇATLAKLAR OLUŞTUĞU BİLGİSİ ALINMIŞTIR

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesince, saat 21.23’te yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesi Tartışık köyünün 3,5 kilometre uzağında olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, sarsıntının yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldiğinin de tespit edildiği aktarıldı. Depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin acilen toplandığı ve gerekli çalışmalara başladığı duyurulan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“İlçe kaymakamlıkları, AFAD, emniyet, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşılmıştır. Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alınmıştır.

Ayvacık’ta 10’a yakın vatandaşımızın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alınmış olup, merkez ve diğer ilçelerimizde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmamıştır.”



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER