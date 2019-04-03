Son Dakika… YSK’dan ilk karar!

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven başkanlığında gerçekleştirilen ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı toplantı sona erdi.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul’da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Karar doğrultusunda 7 ilçedeki geçersiz oylar yeniden sayılacak.

İLGİLİ HABER Muharrem Erkek: İtiraz hukuksuz!

AKP’nin başvurusu üzerine Şile, Bayrampaşa 1. İlçe Seçim Kurulu, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Ümraniye 3. İlçe Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, Fatih 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu ve Gaziosmanpaşa 1. İlçe Seçim Kurullarınca geçersiz oyların sayımına karar verilmişti.

AKP'nin başvurusu üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı başvuru sonrası CHP'den de hamle gelmiş ve sayım durdurulmuştu. Bu karar ile Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlatılan yeniden sayım işlemine son verilmişti.