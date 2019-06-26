Son dakika! Acı haber… Suriye’de çatışma! Bir asker şehit oldu 5 asker yaralandı

Suriye’nin Halep kentine bağlı, Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Afrin ilçesi Kimar Üs Bölgesi mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Uzman Onbaşı Mikail Candan, ağır yaralandı. Candan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmanın ardından teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı. Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesinin, memleketi Aksaray’a gönderileceği bildirildi. Aynı çatışmada yaralanan 5 askerin de hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Şehit Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın (23) acı haberi, memleketi Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki ailesine verildi. Sinir krizi geçiren Raşit Candan’a hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Haberi alan belde sakinleri ve yakınları, taziye için Türk bayrağı asılan eve gelmeye başladı. Baba Raşit Candan’ın, bekar olan oğluyla en son dün telefonla görüştükleri belirtildi. Görüşmede, Mikail Candan’ın, iyi olduğunu söylediği bildirildi.

Şehit Mikail Candan'ın beldede toprağa verileceği kaydedildi. (DHA)

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