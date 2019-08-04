Suvarlı beldesindeki halk yeniden sandık başına gitti!

Beldede 3 okulda kurulan 7 sandıkta saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Bin 867 seçmenin olduğu beldede, Bin 661 kişi oyunu kullandı.

AKP’den Gülfer Ağır, Vatan Partisi’nden Gazi Sabancı, Bağımsız Türkiye Partisi’nden Mustafa Doğan’ın yarıştığı seçimde AKP 894, Vatan Partisi 696, Bağımsız Türkiye Partisi 8 oy aldı. Oyların 63’ü ise geçersiz sayıldı.

Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre AKP’nin adayı Gülfer Ağır kazandı. Öte yandan Adıyaman tarihinde ilk kez kadın bir belediye başkanı seçildi.

YSK İPTAL ETMİŞTİ

YSK, 28 Mayıs’ta, İYİ Parti’den Suvarlı Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın adli sicil kaydındaki suçtan dolayı mazbatasının iptaline karar vermiş, Suvarlı Belde Belediye Meclisi’ndeki bazı üyeler istifa etmişti.

Belediye Başkanlığı makamının boşalması üzerine belediye başkanvekili seçmek üzere yapılan toplantıya 2 üyenin katıldığı, gerekli çoğunluğun sağlanamadığının bildirilmesi üzerine YSK, beldede başkanlık ve meclis üyeliği seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırmıştı. AA