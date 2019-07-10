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Tramvay arıza yaptı, seferler aksadı!

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, arıza nedeniyle Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamıyor. Yolcular, tramvaydan inerek, yollarına yaya olarak devam ederken, ekiplerin arızanın giderilmesi için çalışmaları devam ediyor.

20:08 -
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Tramvay arıza yaptı, seferler aksadı!

Kabataş-Bağcılar, tramvay hattında arıza nedeniyle seferler aksamalı olarak yapılıyor. Topkapı ile Yusufpaşa durakları arasında seferler yapılamazken, tramvay seferleri Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında devam ediyor.

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Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Topkapı arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürmektedir” denildi. DHA

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