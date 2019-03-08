Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ümraniye’de inşaatta yangın paniği!

Ümraniye'de bir inşaatta çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

17:35 -
Haberler Gündem

Yangın, Yamanevler Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dumanların gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, ihbar üzerine Ümraniye, Çavuşbaşı, Kadıköy, Üsküdar, Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERAtaşehir'de mobilya imalathanesinin çatısında yangınAtaşehir'de mobilya imalathanesinin çatısında yangın

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sokağa doluşan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yangını görüntülemeye çalıştı. Yangının cadde üzerinde bulunan inşaattaki izolasyon malzemelerinden çıktığı öğrenildi. DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:41 08.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more