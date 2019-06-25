Valilik halk plajına karşı çıktı! Gerekçe: Millet bahçesi olacak

Mersin sahilinde, dönemin CHP'li Başkanı Macit Özcan'ın yaptığı ancak mahkemenin yıkım kararının ardından İYİ Parti'li Burhanettin Kocamaz tarafından yıkılan 20 milyonluk Deniz Aquapark'ın yerine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halka açık plaj yapmak için çalışma başlatmıştı. Ancak halka açık plaj valiliğin ‘Millet Bahçesi' olacak engeline takıldı. Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ne ‘İvedi' ibareli olarak gönderdiği resmi yazıda hazineye ait arazinin Millet Bahçesi olarak projelendirileceğini bildirdi.

ÇALIŞMAYA DERHAL SON VERİN

Vali Yardımcısı Mustafa Atsız imzasıyla gönderilen resmi yazıda;

“21.06.2019 tarihinde anılan taşınmazın mahalinde yapılan tespitte, taşınmaz üzerinde belediyeniz tarafından iş makinesi kullanılmak üzere faaliyetler yapıldığı anlaşılmış olup, Millet Bahçesi yapılmak üzere tahsis ve projelendirme çalışmaları devam eden söz konusu alanda, idaremiz izni olmadan taşınmaz mal üzerinde herhangi bir faaliyette bulunma yetkiniz olmadığından taşınmaz üzerinde yapılan çalışmalara derhal son verilmesi hususunda gereğini tebliğen rica ederim” ifadelerine yer verildi;

“BİR PARA ÖDEYİP GİRMEYECEK”

Valiliğin yazısı sonrasında çalışmaları durduran Belediye başkanı Vahap Seçer, yapılması planlanan plajla ilgili olarak; “Ayrı bir bedel ile girmeyecek insanlar. Bir para ödeyip girmeyecek oraya ya da ödeyeceklerse de çok sembolik olacak. Belediyenin bir şirketi, mesela Denizkızı Şirketi, sizin de izninizle orayı çalıştırsın diyeceğiz. Duşunu, kabinini, vatandaş gelsin orada kullansın” diye konuştu.

30 AĞUSTOS’TA AÇILACAKTI

Tamamen o mezbelelik ortamı ortadan kaldırmak için son derece iyi niyetli bir girişim başlatıldığına dikkat çeken Seçer şöyle dedi:

“Vatandaşın söylediğini söylüyorum, akşam hava karardıktan sonra oraya gidin diyor, her türlü şeytanlık, melanet, kötülük var. Uyuşturucu müptelaları orada, bilmem neler orada. Şimdi oradaki bu rezaletin uzamaması için 30 Ağustos'ta açılmak üzere hummalı bir çalışmaya girmiştik. Orayı yeşillendirip, peyzajını yapacaktık. Bitkiler dikip, bir düzene koyacaktık”

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