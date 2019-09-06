Yenikapı’daki ‘israf sergisi’nde ikinci gün: Lüks araçlar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti. Sözünü tuttu. İBB logolu yüzlerce araç, önceki geceden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı'ya getirilmeye başlandı.

ŞİMDİYE KADAR ‘BİNEK’ ARAÇLAR GELDİ

Dünden beri alana yaklaşık 600 araç getirildi. Bunların büyük kısmı ise ‘binek’ diye tabir edilen orta sınıf otomobiller. Sözcü’nün edindiği bilgiye göre ise yarın ve pazar günü İBB filosundaki ‘ihtiyaç fazlası’ lüks araçlar alana getirilecek.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yenikapı'da sergilemek için hazırlıklarına başladığı ihtiyaç fazlası kiralık araçların İstanbul'a maliyeti dudak uçuklatıyor. İBB, AKP yönetimindeyken, 2019 yılı için düzenlenen kiralık araç ihalesi sonucunda 2 bin 432 araç kiralamak üzere 138 milyon 757 bin 501 liralık sözleşme imzalandı.

Kiralık araç sayıları ve ödenen ücretler tartışılırken resmi veriler, 2019 yılı için İBB'nin kiralık araç sayısı ve kiralama bedelini net bir şekilde ortaya koydu. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 20 Aralık 2018'de 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasına kapsayan sözleşme imzalandı.

Platform Turizm, Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un şirketi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMIŞTI

2019 yılı için yapılan ihalenin şartnamesine göre kiralanan 2 bin 432 aracın bin 179'u binek araç. Bu araçlara kiralanan 392 adet doblo araç da eklendiğinde binek araç olarak kullanılacak araç sayısı bin 571'e çıkıyor.

İmamoğlu, seçim kampanyası sürecinde İBB'de 643 yöneticiye bin 717 makam aracı, İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı, İETT'de 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğünü açıklayarak ihtiyaç dışı araçlarda tasarrufa gidildiğinde yılda

120 milyon TL tasarruf edilebileceğini vurgulamıştı. Daha sonra açıklanan İBB'nin 2018 yılı performans raporunda; 93'ü resmi, bin 717'si kiralık olmak üzere toplam bin 810 adet binek araç yer almıştı. İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenen seçim sonrasında göreve gelince kiralık araçlarla ilgili çarpıcı açıklamalarına devam etmiş ve “13 ay ödediğiniz kira ile aslında o aracı satın alabiliyorsunuz” demişti.