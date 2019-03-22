İlhan Çetinsoy Kimdir

1973 yılında Bitlis Günkırı ilçesinde doğan İlhan Çetinsoy, ilk ve orta okulu Güroymak İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimini ise Bitlis Lisesi’nde tamamladı. Çetinsoy, Güroymak’ta 25 yıl kadar ticaretle uğraştı. Çetinsoy, Güroymak Spor ile Günkırı Belediye Spor Amatör Futbol Kulüpleri’nde 15 yıl futbol oynadı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Çetinsoy, çeşitli STK’larda da görev yaptı. Çetinsoy, aynı zamanda Güroymak (Norşin) Yükseköğretim Getirme ve Geliştirme Derneği üyesidir. 2014’teki seçimlerde Günkırı Belediye Başkanı olan İlhan Çetinsoy, orta derecede İngilizce biliyor. Çetinsoy, evli ve 4 çocuk babasıdır. İlhan Çetinsoy, 31 Mart’taki seçimlerde partisince yeniden Günkırı Belediye Başkan adayı yapıldı.