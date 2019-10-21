Busworld Avrupa’ya Türkiye’de üretilen araçlar damga vurdu

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Busworld Fuarı’na dünya genelinde 33 farklı ülkeden üreticiler katılıyor. Busworld Europe dünya genelinde en önemli otobüs fuarlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 18-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar Brüksel’de yapılıyor. Otomotiv endüstrisindeki elektrik dönüşümü otobüs ve ticari araç sektörünü de direkt olarak etkiliyor ve bu etkilenmeyi de en iyi şekilde bu fuarda görebiliyoruz.

Türkiye’de üretim yapan ve Türk markaların en yeni ve alternatif yakıtlı modelleri fuarda adından oldukça söz ettiriyor. İşte Busworld

2019’da sergilenen Türk ve Türkiye üretimli modeller.

KARSAN

Karsan bu yıl 25'incisi düzenlenen fuara, elektrikli araçlardan oluşan yenilikçi ve çevreci ürün gamıyla katılıyor. Bu kapsamda BMW ile gerçekleştirdiği küresel işbirliğinin en yeni ürünü Atak Electric'i ilk kez uluslararası bir fuarda sergileyecek olan Karsan, özgün boyutları ve üstün teknolojisiyle dikkatleri çeken Jest Electric'i de katılımcıların beğenisine sunacak.

Karsan, bu yıl tanıtımını gerçekleştirdiği ve seri üretimine başladığı Atak Electric'i ilk kez Busworld Europe'da dünyanın beğenisine sunuyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km'ye varan menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

OTOKAR

Otokar, Busworld Europe'a yeni otobüsleriyle çıkarma yaptı. Otokar, 23 Ekim tarihine kadar Brüksel'de devam edecek olan uluslararası otobüs fuarı Busworld Europe'da elektrikli otobüsü Kent başta olmak üzere 6 yeni otobüsünü sergileyecek.

Otokar; şehir içi otobüs ailesini elektrikli Kent ile taçlandıracak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak tasarlanıp üretilen araçlarıyla İspanya’dan Almanya’ya, Fransa'dan Belçika ve İtalya’ya büyük beğeni toplayan Otokar; Busworld Europe'da ayrıca Kent’in doğal gazlı modelini tanıtacak. Otokar, ulaşımda engelleri kaldıran Kent U’nun alçak tabanlı yeni modeli ve yurt dışında Territo adıyla bilinen Kent'in okul otobüsüyle fark yaratacak. Ayrıca tasarımının yanı sıra güçlü özellikleriyle turizm ve servis taşımacılığında yeni bir soluk getiren Doruk T ve Sultan Mega aracı da Otokar standında sergilenecek.

DAİMLER

Daimler Otobüs Grubu (Daimler Buses), Mercedes-Benz'in de aralarında bulunduğu markalarıyla 18-23 Ekim tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenen dünyanın en büyük otobüs fuarı “Busworld 2019”da elektrikli mobilite çözümlerini sergiliyor.

Mercedes-Benz fuarda, kapsamlı e-mobilite çözümü dışında çok yönlü kullanım özellikleriyle dikkat çeken Intouro ile son derece ekonomik, güvenli ve konforlu olan yüksek tavanlı Tourismo 15 RHD modellerini tanıttı. Her iki modelin kapsamlı AR-GE çalışmaları, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası AR-GE Merkezi'nde çalışan mühendisler tarafından yapıldı.

Setra markasının fuarda sergilemiş olduğu araçlar, yolcu otobüslerine yönelik; kişisel, konforlu, güvenli ve ekonomik çözümleri bünyesinde barındırıyor. Şirketin ürün çeşitliliği Setra MultiClass S 415 LE business ile başlıyor ve yüksek tavanlı yolcu otobüsü Setra ComfortClass S 515 HD ve süper yüksek tavanlı Setra TopClass S 516 HDH ile çift katlı Setra TopClass S 531 DT modellerine kadar uzanıyor.

eCitaro şehir hatlarındaki günlük kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor. Teknolojik olarak gelişmeye devam eden eCitaro müşterilere planlama güvenliği de sunuyor. eCitaro, kullanım amacına bağlı olarak 12 adede kadar batarya ile sipariş edilebiliyor. Bu, şehir otobüslerinin tipik kullanım koşulları altında tek bir şarjla yaklaşık 170 km menzil anlamına geliyor. eCitaro, 2020 yılı itibariyle 145 yolcu kapasiteli körüklü (eCitaro G) olarak da sipariş edilebilecek.

ANADOLU ISUZU

Anadolu Isuzu, 3'ü dünyada ilk kez lanse edilen toplam 9 modeliyle 6. Hall ve 638 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşuyor.

Fuar standında Isuzu Visigo Hyper, Turquoise, Citiport 18, Citiport 12 Hyper, Novociti Volt (Orta Menzil), Novociti Volt (Uzun Menzil), Interliner 13 CNG, Citivolt 12, Novo Cabrio modellerini sergileyen Anadolu Isuzu, Avrupadaki değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği elektrik ve CNG sistemlerine sahip yeni nesil çevreci araçlarını ilk kez sergilemiş oluyor.