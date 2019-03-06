Cenevre’nin son model SUV’ları

VOLKSWAGEN
Volkswagen'in yeni B-SUV modeli olan T-Roc'un R versiyonu. Bu otomobil tam 300 hp gücünde.
R versiyonunu bilmem ama standart T-Roc ülkemizde de satın alabileceğiniz bir model.
SEAT
Seat markasından ayrılarak kendi başına bir oluşuma giren Cupra, en yeni modeli olan kompakt SUV formlarındaki Formentor Concept modeliyle fuarda boy gösteriyor.
SUBARU
Japon üretici Subaru, VIZIV Concept modeliyle yeni SUV ürünlerinin neye benzeyeceğini Cenevre'deki herkese gösterdi.
ROLLS ROYCE
Markanın Cenevre’de boy gösteren önemli modellerinden olan ilk SUV örneği Cullinan ise bagaj kısmında yer alan koltukları ve şampanyasıyla oldukça davetkar.
BMW
BMW'nin en büyük SUV modeli X7, BMW fanlarının en çok ilgisini çeken araç oldu.
MİTSUBİSHİ
Mitsubishi standında ise Engelberg Konsept modeli dikkatleri üzerine çekti.
Markanın Türkiye'yi en çok ilgilendiren modellerinin başında gelen ASX ise yeni haliyle oldukça şık ve sportif gözüküyor.
SUZUKİ
Suzuki'nin efsane SUV modeli Jimny tüm ilgiyi üzerine topladı. Fotoğraflarda göründüğünden daha küçük yapıda olan otomobil köşeli tasarımıyla farkını gösteriyor.
LEXUS
Lexus NX300h markanın en önemli SUV modellerinden biri. Hibrit ünitesiyle Türkiye’de de satılıyor.
TOYOTA
Toyota'nın yenilenen kompakt SUV modeli de fuarda dikkat çeken modeller arasındaydı.
ALFA ROMEO
MAZDA
Mazda'nın Cenevre'de tanıttığı yeni coupe crossover modeli CX-30
CİTROEN
Citroen markasının kompakt SUV modeli C5 Aircross.
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz'in yenilenen SUV modeli GLC! Otomobil markanın en yeni teknolojik özelliklerinden tamamıyla faydalanmış. Ülkemize geliş tarihi ise 2020 yılını bulabilir.
Markanın orta üst sınıf SUV modeli GLE ise en yeni haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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