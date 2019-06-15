Hurda indiriminde yenilik!

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı artırıldı.

İndirim miktarları yeni aracın ÖTV matrahı 70 bin liraya kadar olanlarda 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı. Matrahı 70 bin lira ile 120 bin lira arasında olan araçlar için terkin edilecek ÖTV 12 bin lira oldu. Hurda indirimindeki artış ilk olarak fiyatı 70 bin TL’ye kadar olan araçlarda olmuştu. Bu durum tüm otomotiv sektörünün dikkatini çekmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre ise bu indirim 70 ila 120 bin TL matrahsız fiyatı olan araçlarda da 8 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkartıldı.

Türkiye’de satılan otomobiller yoğunlukla B ve C segmenti olan araçlardan oluşuyor. Bu sınıflarda yer alan otomobillerin fiyatlarını incelediğinizde ise vergisiz olarak 70 ile 120 bin TL arasında oldukça fazla

alternatif olduğunu göreceksiniz. Bu adımla birlikte 2018 yılının yarısından itibaren azalan otomobil ve hafif ticari araç pazarında hareketlilik olacaktır. Güncellemeden önce bu sınırda yer alan otomobillerin hurda indirimi 8 bin TL idi.

Yeni aracın ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşanlarda ise söz konusu indirimi kaldırıldı. Daha önce matrahı 80 bin lirayı aşan araçlarda 3 bin lira ÖTV indirimi uygulanıyordu.



(AA)