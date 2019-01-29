İşte Bursalı yeni Clio!

Otomobili ilk defa gördüğünüzde küçültülmiş bir Megane HB gibi olduğunu gözlemleyebilirsiniz. C şeklinde olan farlar, büyük marka logosu ön kısımdan en çok dikkat çeken detaylar. Otomobil yandan bakıldığında ise 30 mm daha alçak olan gövdesiyle daha sportif bir vurgu yapıyor.

Aracın arkasına baktığınızda ise profildeki krom detayların devam ettiğini görüyorsunuz. Bagaj kapağının tampon ile bir bütünlük oluşturması, kalite algısı yaratıyor. Bagaj kapağına uzanan farlar ise Yeni Clio'nun arka görünümüne genişlik kazandırmış.

Otomobilin boyutları ise uzunluk 4048 mm, genişlik 1798 mm ve 1440 mm olarak belirtilmiş.

Yeni Clio, GT-Line yerine RS-Line adında bir spor paketi müşterisine sunacak. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010'dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor.

Daha sportif iç ve dış tasarıma sahip R.S. Line, dinamik bir tasarım ile farklılaşmak isteyen müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlandı. R.S. Line, sportif sürüşü simgeleyen ve gerçek sportiflikle eş anlamlı yüksek performansın simgesi R.S. logosu ile güçlü bir bağlantıya sahip.R.S. Line, Renault Sport'un iç ve dış tasarım kodlarını simgeliyor.

Dış tasarımda Yeni Clio R.S. Line, R.S. modellerin sembolik imzası olan F1 tarzı ön tampona sahip. Petek şeklindeki radyatör ızgara, kendine özgü 17 inç alaşımlı jantlar ve daha atletik arka tasarım dikkat çekiyor. Güçlendirilmiş destekli spor koltuklar, karbon görünümlü eklemeler, çift elmaslı R.S. imzasının yer aldığı sportif deri direksiyon, alüminyum pedallar, kırmızı dikiş ve şeritlerle vurgulanan koyu bir atmosfer, iç tasarımda R.S. imzasını vurguluyor.

Ayrıca Clio 5, Initale Paris adı altında bir donanım seçeneği daha kullanıcısına sunacak. Captur, Scenic, Talisman, Koleos ve Espace gibi birçok modelde yer alan Initale Paris imzası, Renault'nun know-how'ını sunmak üzere Clio’da da müşteriye sunulacak.