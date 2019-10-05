Karsan Atak yenilendi!

Karsan, 8 metre sınıfının yaratıcısı olan ve bu sınıfın en önemli modelleri arasında yer alan Atak'ı yeniledi. Karsan Atak'ın ikinci jenerasyonu, yepyeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya koyarken, üstün teknolojiyle donatılmış yeni sürücü kabiniyle konforda çıtayı daha yükseğe taşıdı.

Yenilenen dış tasarımıyla yoluna aralıksız devam edecek

Keskin bakışlı yatay farları, kavisli ön burnu ve “L” formlu yuvalar içerisine yerleştirilmiş LED gündüz farları ile sportif bir ön tasarıma kavuşan yeni Atak, üç parçadan oluşan ön tamponu sayesinde servis maliyetlerini düşürürken, kolay ve hızlı servis müdahalesi sunarak maksimum verimliliğe odaklanıyor. Yeni Atak'ın arka tasarımında bulunan ızgara detayları ve parlak siyah alana konumlandırılmış dikey LED farları şık görünümü tamamlıyor. Yeni Karsan Atak'ta ayrıca, operasyonel kârlılığı merkeze alan geliştirmeler de sunuluyor. Tasarım olarak tek noktadan müdahalenin kolaylaştırıldığı yenilenen Atak'ta, böylece servis edilebilirlik sağlanarak aracın hızlı bir şekilde yoluna devam etmesi mümkün kılınıyor.

Herkes için maksimum konfor sunuyor

8 metre sınıfının öncüsü Karsan Atak'ın iç kısmı ise hem yolcular hem de kaptanlar için birçok teknolojik ve ergonomik yenilik sunuyor. Elektrikli ısıtmalı yan aynalarla birlikte satışa sunulan Atak'ın, VDV (Alman Taşımacılar Birliği) standartlarına uygun ergonomik izole sürücü kabininde ilk bakışta sportif yeni direksiyon tasarımı, kullanıcı dostu tuş düzeni ve 6 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu göze çarpıyor. Kneeling özelliği (Şasi Yana Yatma), engelli rampası, USB girişleri ve Wi-Fi donanımlarıyla yolcuların hayatını kolaylaştıran Karsan Atak, yenilenen yolcu koltuklarıyla da konforlu bir seyahat sunarak standartları yükseltiyor.

Çevreci ve güçlü yeni nesil motor

Yeni Atak'ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru 186 HP güç üretirken, 680 Nm tork sunarak gücüne güç katıyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip bu motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.