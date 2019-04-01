Neredeyse 50 milyon TL değerinde!

Aston Martin, efsane modeli DBS Superleggera’yı, dünya tasarım devi Zagato ile yeniden yorumladı. Aston Martin ve Zagato’nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ve Zagato’nun kuruluşunun 100’üncü yılında ortaya çıkan DBS GT Zagato ve DB4 GT Zagato, ‘DBZ Centenary Collection’ projesi altında dünya kamuoyuna tanıtıldı. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde banttan inmesi planlanan 2 özel modele, yalnızca 19 kişi sahip olabilecek.

5.2 LİTRE V12 MOTOR

DBS Superleggera'yı temel alan otomobilin; ızgara tasarımı, ön farları ve jantları 1960'ların klasik modeli DB4 GT Zagato'yu andırsa da uzun motor kaputu otomobile kaslı ve hırçın bir görünüm kazandırmış. Otomobilin geniş kaputunun altında DBS Superleggara'nın 715 beygir güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5.2 litrelik V12 motorunun olması bekleniyor. Aston Martin, DB4 GT Zagato Continuation'un teslimatlarını 2019'un dördüncü çeyreğinde başlatacak. DBS GT Zagato ise 2020'nin dördüncü çeyreğinden itibaren teslim edilecek. Öte yandan Aston Martin Lagonda tarafından yapılan açıklamada, bu iki efsane modele 6 milyon Sterlin fiyat belirlendiği açıklaması yapıldı.