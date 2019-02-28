PSA’dan rekor kâr!

PCD Automotive bölümü geliri bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 43,027 milyon Euro oldu. Bu artışın başlıca kalemleri arasında ürün karmasının yanı sıra hacim ve ülke karması, ortaklara satışlar ve fiyat yer alırken, kur oranlarının olumsuz etkisi de dengelendi. OV Automotive bölümü geliri 2018’de 18,306 milyon Euro düzeyinde gerçekleşti. Hissedarlar genel kurulunda hisse başı 0,78 Euro temettü onaya sunulacak.

Grup kalıcı faaliyet geliri yüzde 43 artışla 5,689 milyon Euro, PCD Automotive kalıcı faaliyet kârı yüzde 21,9 artışla 3,617 milyon Euro oldu. Bu yüzde 8,4’lük rekor kârlılık düzeyine, güçlü kur oranı rüzgarları ve ham madde maliyeti artışlarına rağmen olumlu ürün karması ve fiyat koşullarının yanı sıra ek maliyet düşüşleri sayesinde ulaşıldı. OV Automotive kalıcı faaliyet kârı 2018'de 859 milyon Euro düzeyinde gerçekleşti. Grup kalıcı faaliyet karı bir önceki yıla göre 1,3 puan yükselişle yüzde 7,7 arttı.

Grup tek seferlik faaliyet geliri ve giderlerinin 1,289 milyon Euro olumsuz etkisi oldu. Grup net finansal giderleri 446 milyon Euro’ya yükseldi. Konsolide net gelir 3,295 milyon Euro’ya ulaşarak 2017'ye kıyasla 948 milyon Euro arttı. Net gelir grup payı 2,827 milyon Euro oldu.

2019'da Avrupa'da istikrarlı bir otomotiv piyasası bekleniyor

Bank PSA Finans kalıcı faaliyet gelirini 939 milyon Euro düzeyinde bildirerek yüzde 48,6 artış sağladı. Faurecia kalıcı faaliyet geliri 1,263 milyon Euro ile yüzde 9,3 arttı. İmalat ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı 3,501 milyon Euro olurken, bunun 1,357 milyon Euro’su OV'ye aitti. Toplam PCD envanteri, bağımsız bayiler ve ithalatçılar dahil 31 Aralık 2018'de 485 bin araç olurken, 2017 sonuna göre 40 bin adetlik artış sağlandı. Toplam OV envanteri, bağımsız bayiler dahil 31 Aralık 2018'de 195 bin araç olurken, 2017 sonuna göre 32 bin adetlik düşüş yaşandı.

İmalat ve satış şirketlerinin net mali pozisyonu 31 Aralık 2018'de 9,098 milyon Euro oldu. Hissedarlar genel kurulunda hisse başı 0,78 temettü onaya sunulacak. Temettüsüz işlem tarihinin 2 Mayıs 2019 ve ödeme tarihinin 6 Mayıs 2019 olması düşünülüyor. Verilen bilgiye göre, 2019'da Avrupa'da istikrarlı bir otomotiv piyasası beklenirken, Latin Amerika piyasasında yüzde 1 ve Çin'de yüzde 3 küçülme, Rusya'da yüzde 5 büyüme öngörülüyor.

Push to Pass Planı’nın 2016-2018 dönemi için belirlenen ilk hedeflerini aşan Groupe PSA, 2019-2021 dönemi için yeni hedef belirledi. Groupe PSA, ayrıca 2019-2021 için yeni bir temettü politikası belirleyerek 2019 mali yılından itibaren kâr dağıtım oranını yüzde 28'e yükseltti.

Peugeot Citroen DS art arda 5. yılda önemli ilerlemeler kaydetti

Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, Peugeot Citroen DS’nin art arda 5. yılda önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Push to Pass Stratejik Planı’nın ilk safhasını olağanüstü sonuçlarla kapatıyor. Bu, grubumuzun karlı ve kalıcı büyüme sağlama kabiliyetini gösteriyor. Opel Vauxhall, PACE! Planı ile sürdürülebilir geleceğin temellerini attı ve potansiyelin çok daha fazlasını ortaya koymaya istekli. Şimdi Push to Pass Planı’nın ikinci safhasına, çok daha güçlü rüzgarlara karşı özgüvenle giriyoruz. Çevik, müşteri odaklı ve sosyal sorumlu yaklaşımımızın fark yaratacağına hiç şüphe yok.”

(AA)