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PSA’dan yedek parça yatırımı

PSA, ülkedeki otomobil parçaları endüstrisini canlandırmak için Çin merkezli oto parça üretici ve perakende satış şirketi Longstar´ı satın aldı.

12:38 -
Haberler Otomotiv
PSA’dan yedek parça yatırımı

Söz konusu satın alımın finansal detayları henüz paylaşılmazken, Groupe PSA´den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Longstar´ın desteğiyle Groupe PSA en yüksek piyasa standartlarını karşılayarak rekabetçi ve verimli bir dağıtım sistemine erişim sağlayacak. Ana amacımız, özellikle Eurorepar olmak üzere çok markalı araba parçaları satışlarındaki büyüme arttırmaktır. Eurorepar´in Çin´de mevcut, bağımsız garajlardaki ihtiyacın yüzde 55´sini karşıladığı 17 ürün ailesi bulunuyor.”

(DHA)

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