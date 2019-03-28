PSA’dan yedek parça yatırımı

Söz konusu satın alımın finansal detayları henüz paylaşılmazken, Groupe PSA´den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Longstar´ın desteğiyle Groupe PSA en yüksek piyasa standartlarını karşılayarak rekabetçi ve verimli bir dağıtım sistemine erişim sağlayacak. Ana amacımız, özellikle Eurorepar olmak üzere çok markalı araba parçaları satışlarındaki büyüme arttırmaktır. Eurorepar´in Çin´de mevcut, bağımsız garajlardaki ihtiyacın yüzde 55´sini karşıladığı 17 ürün ailesi bulunuyor.”

(DHA)