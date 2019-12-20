Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 27 Mart 2018 – 31 Aralık 2019 tarihlerinde 16 yaş ve üstü yalnızca M1 ve N1 kategorisindeki araçlarla motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli, ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla, yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi uygulaması başlatıldı.

2018 yılında toplam 150 bin 653 hurda araç geri dönüştürüldü. Bu sayı bir önceki yıla göre ciddi oranda artış göstermişti hatta 2019 yılı ağustos ayı sonuna kadar 122 bin 694 araç hurdaya ayrıldı.

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31 Aralık 2019 tarihinde ise hurda indirimi sona eriyor ve devlet tarafından bu indirimin uzatılmasıyla alakalı bir açıklama henüz yok. Hurda indirimi sayesinde en az 6-7 bin TL indirime uğrayan yeni otomobiller, indirimin ortadan kalkmasıyla birlikte doğrudan artan fiyatlarla satılacak. Hazır indirimin son günlerini yaşarken biz de sizlere hurda teşviğiyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobilleri bir araya getirdik. (Parantez içinde yer alan rakamlar araçların “hurda teşviği” olmadan hesaplanan fiyatlarıdır.)

-Ford Fiesta 1.1 Trend 85 HP benzinli düz vites 98.200 TL (117.900 TL)

-Dacia Sandero 1.0 Sce 75 HP Amb. benzinli düz vites 89.900 TL (94.900 TL)

-Hyundai i20 1.2 MPI Jump benzinli düz vites 88.600 TL (103.600 TL)

-Renault Symbol 1.9 SCe 73 HP Joy benzinli düz vites 87.650 TL (92.650 TL)

-Peugeot 208 1.2 PureTech 82 HP Act. benzinli düz vites 87.500 TL (115.344 TL)

-Peugeot 301 1.2 PureTech 82 HP Act. benzinli düz vites 85.755 TL (106.203 TL)

-Toyota Yaris 1.0 Life benzinli düz vites 85.500 TL (100.500 TL)

-Citroen C-Elysee 1.2 Live 82 HP benz. düz vites 83.500 TL (98.500 TL)

-Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy benz. düz vites 75.400 TL (90.400 TL)

-Renault Clio 0.9 TCe 90 HP Joy benz. düz vites 74.900 TL (96.900 TL)

-Hyundai i10 1.0 MPI Jump benzinli düz vites 74.250 TL (89.720 TL)

-Fiat Panda 1.2 69 HP Urban benzinli düz vites 71.900 TL (86.900 TL)