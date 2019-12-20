Türkiye’nin en ucuz otomobilleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 27 Mart 2018 – 31 Aralık 2019 tarihlerinde 16 yaş ve üstü yalnızca M1 ve N1 kategorisindeki araçlarla motosiklet ve motorlu bisiklet haricindeki üç tekerlekli, ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılmasıyla, yeni alınacak araçlarda ÖTV indirimi uygulaması başlatıldı.
2018 yılında toplam 150 bin 653 hurda araç geri dönüştürüldü. Bu sayı bir önceki yıla göre ciddi oranda artış göstermişti hatta 2019 yılı ağustos ayı sonuna kadar 122 bin 694 araç hurdaya ayrıldı.
31 Aralık 2019 tarihinde ise hurda indirimi sona eriyor ve devlet tarafından bu indirimin uzatılmasıyla alakalı bir açıklama henüz yok. Hurda indirimi sayesinde en az 6-7 bin TL indirime uğrayan yeni otomobiller, indirimin ortadan kalkmasıyla birlikte doğrudan artan fiyatlarla satılacak. Hazır indirimin son günlerini yaşarken biz de sizlere hurda teşviğiyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobilleri bir araya getirdik. (Parantez içinde yer alan rakamlar araçların “hurda teşviği” olmadan hesaplanan fiyatlarıdır.)