Göbeklitepe’ye ‘farklı’ bir film

Toplumda zihinsel engelli olarak tanımlanan down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 5 gencin İstanbul'dan Göbeklitepe'ye uzanan ve hayatın özünü aradıkları serüveni konu alan macera filmi ‘Kutsal El Çantaları’, tüm oyuncuları zihinsel engelli bireylerden oluşacak ilk orta metraj film olma özelliğini taşıyor.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı İZEV, geçtiğimiz yıl toplumda “zihinsel engelli” olarak tanımlanan bireylerin yaşam hakkını temsilen Pink Floyd – Another Brick in the Wall – YAŞAM HAKKI – DUVAR şarkısıyla gündeme gelmiş ve Roger Waters başta olmak üzere milyonlarca kisinin yakından destekleyip takip ettiği proje ülkemizi yurt dışında da başarıyla temsil etmiş ve birçok ödüle layık görülmüştü.

İZEV Vakfı'nın desteklediği bu farklı gençler bu yıl da ülkemizi uluslararası festivallerde temsil etmek ve değerlerimizi dünya çağında tanıtmak amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. Ülkemizde tüm oyuncuları zihinsel engelli bireylerden oluşacak ilk orta metraj film olma özelliğini taşıyan proje, konusuyla da bir ilki temsil edecek. “Kutsal El Çantaları” ismiyle oluşturulan senaryo, 12 bin yıl önce insanoğlunun medeniyeti oluşturduğu günden bu güne ulaşan Göbeklitepe'yi sırlarıyla konu alıyor.

Senaryosu Merve Kılıç tarafından yazılan, Yönetmenliğini Hakan Kural ve Ulaş Beşoklar'ın üstlendiği ve çekimlerine Mayıs ayında başlanacak olan film, İstanbul Urfa ekseninde geçerek dünya çapında ses getirmek üzere tamamlanacak. Kutsal El Çantaları, sosyal farkındalık alanında zihinsel engelli bireyleri hiç bir ajitasyon barındırmadan, var oluşlarını kendi dünyalarını bire bir yansıtarak seyirciye aktaracak.

Filmin down sendromlu otizmli ve mental geriliği bulunan oyuncuları ise rollerine hazır ve çekimleri heyecanla beklemekteler. Filmin ilk duyurusu 21 Mart Down Sendromlular Günü'nde, Özdileka Alışveriş Merkezi -1. Katında konumlanacak İZEV Farkındalık Sergisi Alanında filmde rol alacak engelli gençlerin ekip ve danışmanların katılımıyla 12:00-14:00 arasında gerçekleştirilecek.