Yorgunluk, soğuğa karşı artan hassasiyet, ses kısıklığı, yüksek kolesterol, eklem ağrısı, anemi, tekrarlayan idrar ve solunum yolu enfeksiyonları, ağır adet dönemleri, uykusuzluk, depresyon ve hafızada zayıflık gibi belirtiler gösteren hipotiroidi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Hipotiroidi nedir? Hipotiroidi nasıl anlaşılır? İşte cevapları…

HİPOTİROİDİ NEDİR?

Hipotiroidi, tiroid bezinin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tiroid hormonu üretmediği zamandır. Bunun tam tersi, tiroidin çok fazla tiroid hormonu ürettiği hipertiroididir. Bununla birlikte, hipertiroidizm ve hipotiroidizm arasındaki bağlantı karmaşıktır ve biri belirli durumlarda diğerine yol açabilir.

Hipotiroidi erken evrelerde belirgin semptomlara neden olmayabilir. Zamanla tedavi edilmeyen hipotiroidi, obezite, eklem ağrısı, kısırlık ve kalp hastalığı gibi bir dizi sağlık sorununa neden olabilir. Hipotiroidinin teşhisi için doğru tiroid fonksiyon testleri mevcuttur.

HİPOTİROİDİ BELİRTİLERİ

Tiroid hormonları çoklu organ sistemlerini etkiler, bu nedenle hipotiroidi belirtileri çok çeşitlidir.

Tiroid bezi, triiyodotironin (T3) ve tiroksin (T4) olmak üzere iki tiroid hormonu üretir. Bunlar metabolizmayı düzenler ve ayrıca aşağıdaki işlevleri de etkiler:

– Beyin gelişimi

– Nefes

– Kalp ve sinir sistemi fonksiyonları

– Vücut ısısı

– Kas gücü

– Cilt kuruluğu

– Adet döngüleri

– Vüct ağırlığı

– Kolesterol seviyeleri

Hipotiroidi belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Yorgunluk

– Soğuğa karşı artan hassasiyet

– Kabızlık

– Kuru cilt

– Kilo almak

– Şişmiş el, yüz ve ayaklar

– Ses kısıklığı

– Kas güçsüzlüğü

– Yüksek kolesterol seviyesi

– Uykusuzluk

– Denge ve koordinasyon sorunları

– Libido kaybı

– Tekrarlayan idrar ve solunum yolu enfeksiyonları

– Anemi (kansızlık)

– Kas ağrıları, hassasiyet ve sertlik

– Eklemlerinizde ağrı, sertlik veya şişlik

– Normal dönemlerden daha ağır adet görmek

– Saçlarda seyrekleşme

– İnce, kırılgan saç veya tırnaklar

– Kalp ritminde yavaşlama

– Depresyon

– Hafızada zayıflık

– Büyümüş tiroid bezi (guatr)

HİPOTİROİDİ NASIL ANLAŞILIR?

Tiroit bezi hormonlarının yeterli salgılanıp salgılanmadığını T3, T4 ve hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonu testi ile değerlendirilir. Tiroit bezine karşı üretilen antikorlar (AntiTiroglobülin, AntiTPO) ve tiroit ultrasonografisi de yardımcı tanı testleridir. Dünyada ve ülkemizde tarama testi olarak kullanılan TSH testinin anormal olması durumunda diğer yardımcı testlere başvurulur. TSH testiniz 3.90'dan fazla ise tiroit bezinizde bir problem olduğu düşünülebilir.

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