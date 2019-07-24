Kalça eklemi vücudun ağırlığını taşıyan, geniş yüzeyli, çevre yumuşak doku tarafından desteklenmiş eklemdir. Kalça ağrısı eklemin kendisinden, komşu dokulardan, iç organlardan ve bel bölgesinden kaynaklanabilir. Kalça ağrısı hastalığın türüne göre farklı bölgelerde hissedilebilir. Ağrı kalçanın önünde, arkasında, kasıkta, dış tarafında hissedilebilir. Bazen dize kadar yayılan ağrılar olabilir. Peki, Kalça ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

KALÇA AĞRISI HAKKINDA

Kalça eklemi uyluk kemiğinin leğen kemiği ile birleştiği yerdeki oynak yeridir. Kalça ağrısı sık görülen bir problemdir. Farklı sebeplere bağlı olarak hemen hemen her yaşta görülebilir. Kalça eklemi içindeki problemler kalçanızın veya kasıklarınızın iç kısmında ağrıya neden olma eğilimindedir. Kalça, üst uyluk veya dış kalçanızın dışındaki kalça ağrıları genellikle kaslarınızı, bağlarınızı, tendonlarınızı ve kalça ekleminizi çevreleyen diğer yumuşak dokularla ilgili sorunlardan kaynaklanır.

KALÇA AĞRISININ NEDENLERİ

Kalça ağrısı, keskin veya yanıcı olarak tanımlanabilen ve yoğunluğu hafif ila ağır arasında değişebilen yaygın bir semptomdur. Kırık ya da eklem enfeksiyonu gibi ciddi olanlar ve artrit ya da bursit gibi daha az olanlar da dahil olmak üzere birçok olası kalça ağrısı nedeni vardır. Bunlar:

Artrit

– Juvenil idiopatik artrit (Çocukluk romatizması)

– Osteoartrit (eklemlerin parçalanmasına neden olan hastalık)

– Psoriatik artrit

– Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

– Septik artrit

Yaralanmalar

– Bursit (eklem iltihabı)

– Çıkık

– Kalça kırığı

– Kalça labral yırtığı

– Kasık fıtığı

– Burkulma

– Tendinit

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Sinir sıkışmaları

– Meralgia paresthetica

– Sakroiliit

– Siyatik

Kanser

– Kemiklere yayılmış (metastatik) kanser

– Kemik kanseri

– Lösemi

Diğer problemler

– Avasküler nekroz (sınırlı kan akışına bağlı kemik dokusunun ölümü)

– Legg-Calve-Perthes hastalığı (çocuklarda)

– Osteomiyelit (kemik enfeksiyonu)

– Osteoporoz

– Sinovit

KALÇA AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Kalça ağrısı iki haftadan uzun sürüyorsa doktora görünmenizde fayda vardır. Bunun için hastanelerin Ortopedi ve Travmatoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine başvurmaları gerekir.