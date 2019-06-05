İşte internetsiz WhatsApp kullanmanın formülü

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere WhatsApp online bir mesajlaşma uygulaması, yani internetiniz yokken ne mesaj alabiliyorsunuz ne de mesajınız karşı tarafa iletiliyor.

Fakat Android’lerde keşfedilen yeni bir özellik sayesinde kullanıcılar WhatsApp’ı interneti olmadan da kullanabilecek.

İşte WhatsApp’ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilmek için yapılması gerekenler:

Android cihazınızda Ayarlar kısmına girin. Karşınıza çıkan Bağlantılar sekmesinden Mobil Ağlar’ı seçin.

Mobil Ağlar bölümünde karşınıza çıkan Erişim Noktası adları seçeneğine tıklayın.

Erişim Noktası Adları sekmesinde sağ kısımda bulunan Ekle seçeneğine basın.

Karşınıza çıkan ekrandaki boşluklara şunları yazın: İsim: WhatsApp APN: internet Proxy: 127.0.0.01 Bağlantı noktası: 8080

Profili kaydedin ve Erişim Noktası Adları kısmından WhatsApp’ı seçin.

Yapılan bu işlem sonrası telefon 4G bağlantısında kalmaya devam ediyor fakat GSM şirketi internet harcamanızı size yansıtmıyor.

Normal ayarlarınıza geri döndüğünüzde ise bu süreçte kullandığınız internet tek seferde size yansıtılıyor.