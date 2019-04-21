Mutlu musunuz?

Bir iktidar ki, son yerel seçimlerde %38 oy almış bir ittifaka zillet diyebiliyor. Yani “milletinin” %38'inin onay verdiği bir ittifaka “alçak, aşağılık” diyor. Ve iktidarın rant sağladığı medya millet iktidarındaki partilerin genel başkanlarını, belediye başkanlarını; teröristlere sempati duymakla itham ediyor. Dört şehidimizin haberi için bir gazete çıkıp “Mutlu musun Ekrem” diye manşet atıyor. Bu manşet ve benzeri söylemler bölücülüğün dik alasıdır. Ekrem İmamoğlu bakanlık mı yaptı, başbakanlık mı yaptı? Hangi politikası yüzünden gerçekleşti bu elim hadise? Habur'dan terörist mi ithal etti? Terörist kuyu kazarken askeri kışlaya mı hapsetti? Veya sermayesini, bağlantılarını terör örgütü yararına mı kullandı? Varsa böyle bir durum Anayasa belli, TCK belli, bu ülkenin meclisi, savcısı uyuyor mu? İstanbul gibi kozmopolit, terör örgütü baskısıyla oy kullanmaktan bahsedilemeyecek bir şehirde dört buçuk milyon oy alarak Türkiye'nin son başbakanına karşı seçim kazanmış bir başkandan bahsediyoruz. Bu dört buçuk milyon insana da sorabilir misin şimdi mutlu musun diye?

Tüm bunların sonucu bugün, şehidimizin cenazesinde Sayın Kılıçdaroğu'na alçak bir saldırı yapıldı. Neye mal olmak üzere olduğunuzun farkındasınız değil mi? Terör örgütünün yıllarca uydurduğu ve sığındığı sözde “dışlanma”, “ötekileştirilme” gibi kavramlarla milyonlarca Türk evladını, Kürt evladını baş başa bırakıyorsunuz. Milyonlarca insanın destek verdiklerini teröre yataklıkla suçlayıp, milyonlarca insanı onların üzerine yolluyorsunuz.

İnsanların çok büyük çoğunluğundan siyaset bilimini, iktisadı, hukuku, tarihi bilip olayları yorumlamasını bekleyemeyiz. Kaldı ki hepsine hakim olsa bile olayların kendine sunulanı kadarıyla yetinebilir. Bugün yedi yirmi dört haberlerde açılım sürecindeki hataları, fetö örgütlenirken yapılan hataları gösterseler, birileri çıkıp ileri geri yorum yapsa aynı halk başkalarını yumrukluyor olurdu. Peki, bunun kime faydası olur? Kılıçdaroğlu'nun yumruklanmasından kim fayda görüyorsa aynı odaklara faydası olur. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere faydası olur.

Herkes kime hizmet ettiğinin farkında olsun. Bu yumruk Türkiye'ye atılmış bir yumruktur. İş işten geçince adama sorarlar mutlu musun diye!