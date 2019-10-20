766 sır görüşmeyi ‘İstişare Heyeti’nden isimlerle gerçekleştirdi

FETÖ üyeliğinden beraat eden Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter…

✔ Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Ekrem Yeter'i ‘delil yetersizliğinden' beraat ettirdi

✔ Mahkeme, örgütün tepe yöneticileriyle yaptığı 766 görüşmeyi delil olarak kabul etmedi

✔ Yeter'in görüştüğü, Şerif Ali Tekalan, Hüseyin Kara gibi isimler ise Gülen'in danışmanları

1 – Üç gün önce yazdım…“FETÖ tepe yöneticileriyle 766 görüşmesi delil değil” başlığını attım ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in ‘delil yetersizliğinden” nasıl beraat ettirildiğini anlattım.

DAMADIN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMLER

Kısaca hatırlatalım: Ekrem Yeter… 5 Haziran 2017'de, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla “FETÖ üyeliğinden” tutuklandı… 8 Haziran 2017'de tahliye edildi…Yani üç gün sonra! Tutuksuz yargılandı! 15 yıl hapsi istenen Yeter, geçen günlerde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu! Ancak… Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili deliller sıralandı.

Örneğin…FETÖ Çatı Davası'nda HTS kaydı alınan 72 şahsa ait 336 numara incelendi. Karşı numaralarla yapılan karşılaştırma sonucu Ekrem Yeter'in kendi adına kayıtlı telefonla FETÖ'nün tepe yönetiminde bulunan şahıslarla görüştüğü tespit edildi. İddianameyi okuyalım: “… Ekrem Yeter'in…Terör örgütü tepe yönetiminde yer alan Cemil Koca, Tuncay Delibaş, Hüseyin Kara, Şerif Ali Tekelan, Süleyman Uysal, Akın İpek, Bahattin Karataş ile 766 görüşmesi olduğu… Bu görüşmelerin bir kısmının 2014-2015 yılları arasında olduğu tespit edilmiştir. (17-25 Aralık 2013'ten sonra)”

İşte sorun tam da burada başlıyor. Neden mi? Yazımın yayımlanmasının ardından sosyal medyada gelen tepkileri görünce…… Birincisi, beraat, halk vicdanında kabul görmemiş! İkincisi ‘Eğer bu deliller bizlerle ilgili olsaydı ne olurdu?” sorusu sıkça sorulmuş… O zaman dedim ki…

Yeter'in çoğunluğu 2014-2015 yılları arasında olan 766 görüşmesindeki isimler nerede? Neyle suçlandı?

Damat Ekrem Yeter'in örgüt içinde görüştüğü isimlerin adı: BAŞYÜCELER

2 – Tarih 13 Temmuz 2016…

Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Çatı İddianamesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulur. Darbe girişiminden iki gün önce hazırlanan ve mahkemenin kabul ettiği 75 sanıklı çatı davadaki isimlerin hepsi ‘tepe yönetici'dir!…

GEREKÇELİ KARAR ÇOK ÖNEMLİ

8 Haziran 2018'de karara bağlanan davada, Samanyolu eski Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı, “Anayasa'yı ihlale teşebbüs” suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapse mahkum edilir. Kararda, Gülen ve Öksüz ile birlikte FETÖ'nün 68 tepe yöneticisinin dosyaları ise firari oldukları gerekçesiyle ayrılır.

Gerekçeli karar ise 15 Ocak 2019'da açıklanır.

Şimdi geliyoruz, beraat eden damat Ekrem Yeter'in 766 görüşme yaptığı isimlere… Şerif Ali Tekalan,…Hüseyin Kara, Bahattin Karataş… Gerekçeli kararda üç isim için şu değerlendirme yapılıyor:

GÜLEN, BU HEYETLE KARAR ALIYOR

“… İstişare heyeti (2104 yılı itibariyle)… Sanıklar Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Abdullah Aymaz, Harun Tokak, Suat Yıldırım, İsmet Aksoy, Halit Esendir, Bahattin Karataş, Mehmet Erdoğan Tüzün, Hüseyin Kara, Ali Bayram, Ali Ursavaş ve İsmail Büyükçelebi'den oluşmaktadır. Fetullah Gülen, birçok konuda bu heyete başvurup, bilgi alış verişinde bulunmakta ancak son kararı yine de kendisi vermektedir. Başyücelerin katıldığı şuraya ‘cemaat şurası' da denmektedir.”

DEVLET İHALELERİNE MÜDAHALE

Yani… Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in görüştüğü üç isim ‘Başyüce' ve ‘cemaat şurası' üyeleri. Gerekçeli karara devam edelim: “… İstişare heyeti, örgütün genel manada her konusu ile ilgilenen bir gruptur. Bu heyet üyelerinin önemli bir kısmı yurt dışında Fetullah Gülen'in yanındadır.

… Bazıları ise ülkelerde örgütün yapacağı işler için irtibat kurmak, siyasilerle görüşmek, o ülkenin bürokratları ile yapılacak görüşmeleri sağlamak, örgüt mensuplarının karşılaştıkları problemleri çözmeye çalışmak üzere görevlendirilmiştir.

… İstişare heyeti örgüt adına kendi bölgelerinde yürüttükleri tüm faaliyetleri organize eden ve koordineyi sağlayan gruptur. Devletten alınacak ihale miktarı büyükse buna zaman zaman Fetullah Gülen veya örgütün istişare heyeti de müdahalede bulunarak mutlaka ihaleyi kendi kuruluşlarına verdirmeye çalışmaktadır.”

Telefonun ucundakilerden biri Gülen'in doktoru diğeri emniyet imamı , öteki de ÖSYM imamı

3 – Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkında beraat kararı verdiği Ekrem Yeter'in görüştüğü diğer üç isim de Süleyman Uysal, Cemil Koca ve Tuncay Delibaşı.

FETÖ Çatı Davası'nın gerekçeli kararında Süleyman Uysal şöyle anlatılıyor: “… Emniyet içerisindeki yapılanmadan sivil bir kişi sorumludur. ‘Emniyet İmamı' aynı zamanda ülke genelindeki tüm emniyet birimlerinin de imamıdır. ‘Türkiye İmamı'na bağlı olarak faaliyet yürüten bu imam aynı zamanda özel konularda bizzat Fetullah Gülen ile görüşerek doğrudan talimat alabilmektedir. Emniyet yapılanmasından sorumlu imamlar sanık Osman Hilmi Özdil, Abdüllatif Tapkan, Süleyman Uysal'dır.

Sanık Süleyman Uysal'ın yardımcılığını sanıklar Ziya Demirel ve avukat Ali Çelik yapmaktadır.”

Gerekçeli karardaki “Kritik Birim İmamları”na bakalım. Damat Yeter'in görüştüğü Cemil Koca'dan şöyle bahsediliyor: “… ÖSYM imamlığını bir dönem sanıklardan Cemil Koca yapmıştır.” Ve geliyoruz diğer isim Prof. Dr. Tuncay Delibaşı'na: “… Fetullah Gülen'in doktoru…Kök hücre çalışmaları yapıyor. Belirli zamanlarda Amerika'ya gidip Gülen'in tedavisini yapıyor, ilaçlarını düzenliyor.”