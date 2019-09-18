AA, Kolombiya’nın HDP’siyle neden röportaj yaptı?

İktidar partisinde, PKK ya da HDP ile müzakere isteyenler mi var?

✔ Cumhurbaşkanlığına bağlı Anadolu Ajansı, 11 bin 343 kilometreye uzandı

✔ Silah bırakan ve parti kuran FARC'ın eski lideri Londono'yla röportaj yaptı

✔ Londono, “Bizi öldürmelerine rağmen barış yolunda ilerliyoruz” diye konuştu

✔ Annelerin HDP önündeki oturma eylemi sürerken AA'dan röportajı kim istedi?

1 – Dün…Sabah saat 08.42… Devletin haber merkezi Anadolu Ajansı (AA) şu başlıkla bir haber geçti: “Bizi öldürmelerine rağmen barış yolunda ilerliyoruz.”

Haberi okuyalım: “… Silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü Genel Başkanı Rodrigo Londono, partisinin genel merkezinde Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında örgütün başmüzakerecisi Ivan Marquez'in bazı eski liderlerle aldığı silahlanma kararına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Londono, örgütün bazı eski liderlerinin silahlanmasıyla zedelenen barış sürecine ilişkin, ‘Şu bir gerçek ki silah bırakan FARC mensupları öldürülüyor. Birçok kez söyledim, bizi öldürmelerine rağmen barış yolunda ilerliyoruz' dedi.”

ZAMANLAMA MANİDAR…

Zamanlamaya bakın!

ABD, Suriye'de, PKK/YPG ile sözde Kürt devletçiğinin adımlarını atıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Ankara'da Rusya ve İran liderleri ‘çözüm' için buluşuyor ve fotoğraf veriyor…‘Düşman' Suriye lideri Esad, Birleşmiş Milletler'e mektup gönderiyor ve omurgasını PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni ‘ayrılıkçı terör örgütü' ilan ediyor hatta ‘Topraklarımızı alacağız' diyor…HDP'nin Diyarbakır örgütünün önünde de PKK'nın kaçırdığı çocukların anneleri eylemi sürdürüyor…

Peki, AA durup dururken, Türkiye'ye uzaklığı 11 bin 343 kilometre olan Kolombiya'da neden röportaj yapma gereği hissetti?

Kolombiya'nın HDP'siyle bu röportajın yapılmasını kim istedi?

FARC ikiye bölündü, AA heyecanlandı!

2 – FARC, 1960'lı yıllarda Kolombiya Komünist Partisi'nin askeri kanadı olarak kuruldu. Örgüt, 52 yıl boyunca sürdürdükleri silahlı mücadeleyi 2015 yılının Eylül ayında Küba'nın arabuluculuğunda Kolombiya hükümeti ile anlaşmaya vararak sonlandırdı. 2916'da kalıcı anlaşma imzalandı… Ancak…

Tarih 22 Ağustos 2019… Kolombiya'da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yaptı. Askeri üniforması ve silahıyla görüldüğü bir videoda Marquez ‘Silahlı mücadelenin yeni bir aşaması başlıyor' dedi. Marquez'in iddiasına göre Kolombiya devleti anlaşmayı ihlal etti…

İşte tam da bu noktada Kolombiya'nın HDP'si olan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü partisinin lideri AA'ya konuştu ve ‘Çözüm sürecinden geri adım atmayacaklarını' söyledi. İlginç değil mi? Değil… Çünkü…

Türkiye'ye dönelim!

AKP içindeki ‘açılımcılar' etkilerini artırmak istiyor

3 – İktidarın ‘PKK-HDP' konusunda farklı görüşleri içinde barındırdığı biliniyor. MHP'yle yapılan ittifakın, Kürt oylarını etkilediği, demokratikleşme adımlarından geri dönüşlerin ‘liberallerden' kopuşu sağladığı fikrini savunanların çok olduğu iddia ediliyor.

‘KORKU İKLİMİ' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise ‘Cumhur İttifakı' konusunda duruşunun net olduğu belirtiliyor. Ve… Diyarbakır'da HDP önünde başlayan oturma eylemine de karşı çıkan AKP'lilerin olduğu da gelen bilgiler arasında. Partiye egemen olan ise eylemlerin doğru olduğu fikri ve şu bakış açısı var: “Terör, korku iklimi son bulduğunda yenilecek. Devlet bölgede varlığını göstermeli… ”

“ANKARA'YA BASKI…”

Acaba diyorum… Dün bu köşede yazdığım, Uluslararası Kriz Grubu'ndaki Irak, Suriye ve Lübnan proje direktörü Heiko Wimmen'in Rudaw'a röportajı mı AA'yı harekete geçirdi. Wimmen açık konuşmuştu: “… ABD, ortakları (PKK/YPG) ve Türk müttefiklerini, siyasi görüşmelerin yeniden başlamasının yolunu açacak güven yaratıcı adımlar atmaları için teşvik etmeli. Sınırı istikrarlı hale getirmenin tek yolu PKK ile Türkiye arasındaki barış sürecine yeniden kademeli olarak dönmektir. Bu da PKK'nın tek taraflı ateşkesiyle başlayabilir. Kandil'den bunun muhtemel olduğuna dair işaretler de var. Türkiye'nin kabul edeceğine dair işaretler ise o kadar net değil. ABD, Kürt ortaklarını uyarmalı. Batılı ortakları ve NATO müttefikleri de Ankara'ya olumlu yanıt vermeleri için baskı yapmalı.”