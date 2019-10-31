ByLock, Ardışık’tan sonra illegal bahis telefon sistemi!

✔ İllegal bahis dünyası, istihbarat takibinden kurtulmak için telefonla iletişimde yeni bir sistem kurdu

✔ Numarası tanımlanan sadece 7 mobil hattın arayabildiği bir şirket ve şirketin yönlendirdiği telefon var

✔ 3 Temmuz operasyonunu yapan firari polis şefi Mutlu Ekizoğlu da bu sistemi 2 Temmuz'da kullandı

✔ Ekizoğlu'nun ABD'de aradığı numaraya sadece tanımlanmış ve kod verilmiş bir telefon ulaşabildi

1 – İlk önce özellikle yurt dışında kurulu illegal bahis şirketlerinin takip edilmemek ve yakalanmamak için kurduğu legal görünümlü bir iletişim sistemini anlatacağım. Sonra da bunun ‘istihbarat örgütleri' tarafından nasıl kendilerine uyarlandığı hakkında bilgi vereceğim…

Amerika'da avukatlar ve sistemi çözmek için çalışan yetkililerle yaptığım görüşmeler sonrasında… İllegal bahis dünyasında oyuncular ile illegal bahis şirketleri arasındaki iletişim sistem şöyle:

– GSM operatöründen bir alt işletci GSM hatları alınıyor. Bu alt işletici hatları gerçek kişilere ve şirketlere tahsis ediyor.

– Alt işletici şirketten bu hattı tahsis alan kişi ya da şirket (bu şirketlerin emlak, kuru gıda veya telefon ile hizmet sağlayan şirket görünümünde olmaları özellikle tercih ediliyor) adına kayıtlı görünen tahsisli bu numaraya yalnızca 7 adet mobil telefon numarası tanıtılıyor.

– Tanıtma işleminden sonra artık bu numaralar yetkilendirilmiş numara oluyor.

– Numarası tanıtılmış olan yetkilendirilmiş telefon numaraları haricinde numaraya erişim mümkün olmuyor.

– Numarası tanıtılmış olan numara ile bu hat arandığında ikinci aşamaya geçiliyor. Aktif hale gelen hatta ikinci bir çevir sesi geliyor. Sistem başlıyor.

– Bu ses üzerine numarası tanıtılmış olan (7 kişiden biri) hattın kullanıcısı daha önceden kendisine verilmiş bir kodu tuşluyor. Telefonun ucunda ve nerede belli olduğu bilinmeyen kişi ile görüşme gerçekleşiyor.

– Yani bir şekilde tanıtılmış numara birinin eline geçerse dahi kodu bilmediği için ikinci aşamaya, görüşme safhasına geçemiyor.

– Bu şekilde görünüşteki numaranın arkasındaki hat ve kullanıcısına ait veriler takip edilemiyor.

Buraya kadar illegal bahis şirketlerinin nasıl takipten kaçtığını anlattım. Yani…

Bir istihbarat servisi nasıl çalışıyorsa bahis şirketleri de öyle çalışıyor.

Peki bunu neden anlattım?

2 – Polis şefi Seattle'da kimle görüştü?

Dün yazımın başlığı, “3 Temmuz ve 25 Aralık dosyalarında yer alan sır telefonlara bakın”dı… Şu bilgileri sizinle paylaşmıştım: “… 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'ye kurulan kumpası FETÖ'cü polis şefi dönemin Organize Şube Müdürü Mutlu Ekizoğlu yönetti… Ekizoğlu, operasyon öncesi ve sonrasında 34 kez ABD ile görüştü ancak telefonlar incelenmedi…

EKİZOĞLU KİMİNLE GÖRÜŞTÜ?

17-25 Aralık 2013 operasyonlarında aktif rol alan isimlerden birisi de polis şefi dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Hamza Tosun'du… Tosun, operasyonlardan önce ABD'de yaşayan ve Gülen'in sağ koluyla, Mutlu Ekizoğlu gibi telefonla görüştü.… Ekizoğlu'nun ABD'de yaptığı görüşmeler tespit edilemedi! Hamza Tosun ise Fetullah Gülen'in sağ kolu Sinan Dursun'la 193 saniyelik telefon görüşmesini itiraf etti.…Tesadüf mü?” Şimdi gelelim Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım başta olmak üzere 3 Temmuz kumpasının…polis şefi Mutlu Ekizoğlu'na…

Ekizoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlı 12066618936 numaralı bir hat ile irtibatlı. İlk kez 3 Temmuz operasyondan önce kullanılmaya başlanan bu patates hat (organize şubede görevli bir polis üzerine kayıtlı) ile Ekizoğlu'nun 34 görüşmesi var. Görüşmeler ilk kez 28 Haziran 2011'de başlıyor, 2 Temmuz'da devam ediyor (Ekizoğlu saat 21.49'da yapılan bu görüşmenin ardından operasyonun başlama emrini veriyor) ve son olarak 14 Temmuz'da kullanılıyor.

SEATTLE ŞEHRİNDE KİM VAR?

Yapılan araştırmalar sonrasında… Mutlu Ekizoğlu'nun kullanımında olan B.Ö. adına kayıtlı telefon ile aranan telefonun kullanıcısı, Washington'da Seattle şehrinde yaşıyor. Bu şirket bir Türk ile irtibatlı. Telefonun işleticisi şirketin adı ise B.L. Holding… Sicil bilgilerine göre bu şirket 16 Aralık 2004 yılında kurulmuş. Tıpkı off-shore şirketler gibi sahiplik ve yönetime ilişkin gerçek bilgilerinin yerine bir servis şirketinin bilgilerine yer verilmiş. Ekizoğlu'nun görüştüğü numaranın sistemi de yukarıda anlattığım sistem!

Polis şefi tarafından aranan hat bir alt işletici tarafından kullanıcılara tahsis edilmiş.

Yani ‘illegal bahis şirketlerinin' yöntemi! Unutmadan söyleyelim. Mutlu Ekizoğlu tarafından aranan hattı tahsis eden alt GSM şirketi illegal bahis ile ilgili bir soruşturmaya tabi tutulmakta. (Benden tavsiye bu hattı arayıp, başınızı durduk yere bela sokmayın.) Karşı tarafta telefon çalmasa da arayanın kim olduğu sisteme düşüyor.

TANITILMIŞ NUMARANIN SAHİBİ

İddiaya göre emlak şirketinin adına kayıtlı görünen bu numaraya tanıtılmış numaralardan biri Mutlu Ekizoğlu'na ait ve 2 Temmuz 21.49 da bu hat ile yapılan görüşmenin ardından 3 Temmuz operasyonun başlaması emri verilmiş. Diyebilirsiniz… Söz konusu hattın işleyişi aydınlatılmadığı sürece yazdıklarınız iddia boyutunda kalacaktır.

TELEFONLAR AYDINLATILMALI!

Konunun aydınlatılması yargısal boyutu olan bir konu. Yargı tarafından aydınlatılana kadar Ekizoğlu'nun 2 Temmuz günü Amerika'da gayrimenkul alma niyetiyle bu hattı aradığını yada illegal bahis oynadığını düşünebiliriz.

ALTERNATİF İLETİŞİM SİSTEMİ

Sonuç mu?

Konuya ilişkin olarak Amerika'dan görüştüğümüz kişiler, ABD'deki bu telefonlar ile illegal bahis oynamak için kurulan iletişimin, FETÖ'nün, ByLock'a ya da sabit hatlardan ardışık arama metoduna alternatif iletişim yollarından biri olabileceğini değerlendiriliyor.

ADALET BAKANLIĞI ÇÖZEBİLİR

Adalet Bakanlığı ve kurumların yapacağı araştırmayla bu sistem çözülebilir. 3 Temmuz kumpasını gören İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, ABD'deki telefonların araştırılması konusunda harekete geçmesi önemli!

3 – İstihbarat örgütü FETÖ'yle mücadele iktidara bırakılamayacak kadar önemli

Mahkeme dosyalarına giren ilginç benzerlikler var… Örneğin… 17-25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'yi sarsan operasyona imza atan dönemin İstanbul Mali Şube Müdürü Hamza Tosun tarafından aranan 15712076131 numaralı hat, Y. C. Corp./ VAUnited States adresine kayıtlı. Bu hattın özellikleri de 3 Temmuz operasyonuna imza atan polis şefi Mutlu Ekizoğlu'nun aradığı telefonun teknik özellikleri ile aynı. Bu tip yurt dışı hatlarına tüm FETÖ soruşturmalarında (tesadüf) rastladık!

SONUÇ: Fetullah Gülen ve örgütü, ‘dini' bir yapılanmadan çok ‘istihbarat' yapılanması. Neden ByLock, Ardışık ya da başka sistemler kullanıyorlar? Bu sorunun yanıtı önemli… Gizliliğe önem veriyorlar ve ‘illegal/yeraltında' olmaları gerekiyor!

İktidarın buradaki sorunu, FETÖ ile mücadele yöntemi! Karşısındaki gücü örgütten kopanlarla ya da bir dönem örgüte ‘biat' etmiş isimlerle bitirmeye çalışıyor! Ancak…

FETÖ ile mücadele eden kurumlara açılan davalar başta olmak üzere, ‘eş, dost, akraba' tahliyeleri mücadelenin sadece iktidara bırakılamayacağını gösteriyor!