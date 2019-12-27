NATO Kaddafi’yi neden öldürdü?

✔ Libya'nın… 48 milyar varil petrol, 54.6 trilyon metreküp de doğalgaz rezervi var

✔ Libya'nın…Elindeki enerji kaynaklarının değeri tam 6 trilyon dolar ve savaşın nedeni bu

✔ Libya'nın… NATO saldırısıyla linç edilen lideri Kaddafi, 2010'da Türkiye ile anlaşmıştı

Tarih 26 Kasım 2009… Başbakan Tayyip Erdoğan, Libya'ya üç günlük ziyarette bulunmuştu. 8 anlaşmaya imza atılmış, Türkiye-Libya arasında yatırım anlaşmalarının tutarı 10 milyar doları, ticaret hacmi de 2 milyar doları geçmişti. Erdoğan da o ziyaretle ilgili şöyle konuşmuştu: “2008'de 1.4 milyar dolar olan ticaret hacmini bu yılın sonunda 2 milyar dolara, 5 yıl içinde 10 milyar dolara nasıl çıkarırız bunun görüşmesini yaptık.”

LİBYA İLE LİMAN ANLAŞMASI

Peki Libya heyetinde kimler vardı? Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım…

Libya Yatırım Konseyi kurulmuş ve Türkiye, Afrika'ya, üç limandan açılacaktı.

Hatta…

Türkiye, enerji sektöründe 600 milyar dolarlık yatırıma hazırlanan Afrika'ya Libya limanlarından girecekti.

İlişkiler ‘bahar' havasındaydı ancak bir başka ‘bahar' daha yaklaşıyordu… 17 Aralık 2010 tarihinde, Tunus'ta bir gencin kendini yakmasının ardından tüm Tunus halkının giriştiği eylemle beraber Arap dünyasında protesto eylemleri başladı.

Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün, Yemen de ‘Arap Baharı' eylemleri yaşandı. Açalım…

Libya bugün kabile devletine döndü

21 Ekim 2011…

Libya'da yedi ay boyunca süren isyana NATO müdahil oldu. 42 yıllık liderliği ağustos ayında son bulan Kaddafi, sığındığı Sirte'de ağır çatışmaların ardından yaralı olarak yakalandı.

Tamamen düşmek üzere olan kentten ayrılmak üzere olan Kaddafi'nin konvoyu NATO savaş uçakları tarafından vuruldu. Fransa, Kaddafi konvoyunun kendi uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı. Doğduğu kentte yaralı bir şekilde yakalanan Kaddafi, daha sonra Misrata'ya götürüldü. Muhaliflerin ele geçirdiği Kaddafi'nin kanlar içinde olduğu ancak yürüyebildiği görülüyordu. El Cezire'nin yayınladığı görüntülerde, Kaddafi kalabalık bir muhalif grup tarafından tartaklanıyor, isyancılardan biri, elindeki tabancanın kabzası ile Kaddafi'nin başına vuruyordu. Kaddafi, sürüklenerek bir kamyonete bindirildi ve linç edilerek öldürüldü.

21 Ekim 2011'den 2019'a kadar 8 yılda Libya tam anlamıyla kabile devletine döndü! Peki, NATO, Kaddafi'yi neden hedef aldı?

Tabii ki…

Petrol!

ABD, Rusya'nın desteklediği Hafter'le de görüşüyor

Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ülkenin doğusunda General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda.

Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya Hafter'i desteklerken, Türkiye ve Katar fiilen Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veriyor.

ABD, Hafter'le de görüşüyor, Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle de… Unutmayalım…

Libya, 27 Mayıs 2009'da Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edip sınır ülkelerle anlaşmaya hazır olduğunu ilan etti. 29 Kasım 2010'da dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya haritalarla gitti.

İki ülke, anlaşma için çalışmaları başlattı.

Ancak…

Arap Baharı denilen ‘emperyal isyan' bunu engelledi!

Çünkü…

48 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi, 54.6 trilyon metreküp kanıtlanmış doğalgaz rezervi ile Libya'nın elindeki enerji kaynaklarının değeri 6 trilyon dolar.

Yani…

Suriye'de olduğu gibi dünya, petrole ve doğalgaza gözünü dikmiş durumda.