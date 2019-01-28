İBB’den vakıflara “hizmet” raporu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 56 sayfalık bir rapor hazırlamış.

Adı: STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018.

Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi; yönetim profillerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hem akrabalık, hem de siyasi bağlar ile yakınlığı bulunan vakıflara, İBB olanaklarıyla verilen hizmetler ayrıntılarıyla yer alıyor.

Rapor, iktidara yakın bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını net ve şık biçimde ortaya koyuyor. (Tasarım ve renkleriyle şık bir rapor.) Ama gelin görün ki, bu rapor ilan edilmemiş. İBB, geniş kamu kaynaklarını seferber ettiği bir alana dair faaliyet raporunu, İBB Meclisi'ne getirip tartışmaya açma gereği duymamış.

Oysa bu paralar hepimizin vergilerinden oluşuyor. O yüzden İBB'nin nedense paylaşmadığı listeyi burada paylaşalım. Biz de bir kamu hizmeti yapalım.

İBB'nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı desteğin toplam tutarı:

847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş.

“TANIDIK” VAKIFLAR

“2018 yılı ve öncesini” kapsayan tabloda aslan payı, 74.3 milyon TL ile TÜGVA'nın.

Onu 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izliyor. Ensar'dan sonra, İBB'den en çok yardım alan vakıf, mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan'ın bulunduğu Okçular Vakfı: 16.6 milyon TL. Onu da küçük bir farkla Ahmet Hamdi Topbaş'ın başkanlık ettiği Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı izliyor: 16.5 milyon TL.

İBB'nin 74.3 milyon TL destek verdiği TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulu'nda Bilal Erdoğan'ın; TÜRGEV yönetiminde de İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yer aldığını not düşelim. Kısa adı T3 olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve yerli İHA üreticisi Baykar Makina'nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar.

OKÇULAR'A 4.4 MİLYON NAKİT

İBB'nin vakıflara desteği farklı kalemlere dayanıyor. Maliyet rakamları, raporda tek tek listelenen şu desteklerden oluşmuş:

Ulaşım, malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım onarım tadilat, yer tahsisi, konaklama, Beyaz Gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım-medya. Maliyet kalemleri arasında en yüksek tutarı bazen kiralama, bazen tefriş oluşturuyor. Okçular Vakfı'nda olduğu gibi 4.4 milyon TL “proje” başlığı altında nakdi yardım yapıldığı da görülüyor.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı için 2018'de biri Gaziosmanpaşa, dördü Üsküdar'da olmak üzere toplam 5 bina kiralanmış. 3 milyon 35 bin TL'lik tahsis yapılmış. 2014-2018 döneminde ödenen toplam kira bedeli ise 8.3 milyon TL.

Bu vakıf son günlerde Acıbadem'deki TİBAŞ arsası olarak bilinen alana yargı kararı çiğnenerek yaptırılan “kız öğrenci yurdu” inşaatı dolayısıyla gündemde. Yıllar önce kamu yararına bedelsiz terk edilen bu arazi, Üsküdar Belediyesi'nce vakfa 29 yıllığına devredilmiş. Mahalle sakinlerinin açtığı davada İstanbul 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, birkaç gün önce mühür kırılarak inşaat yeniden başladı.

“Çocuklarımızın geleceği”

Raporun saklı tutulduğunu İBB Meclis üyesi Tarık Balyalı'yı arayarak öğrendim. “Protokoller görüşülmüştü elbette. Ama böyle bir çalışmadan haberimiz olmadı” diyen Balyalı, büyük uğraş verdiklerini anımsattı.

“Arsa ve bina tahsislerinin 1 milyar TL'ye ulaştığını gördük. Özellikle yandaş dernek ve vakıflar üzerinden yeni eğitim sistemini dizayn ediyorlar. Bu bir proje. O yüzdendir ki yer bulamayınca 3. Şahıslardan alıp kiralarını üstleniyorlar. Yurtlar beş yıldızlı otel konforunda. Çocuklarımızın geleceği yandaş vakıfların kurs ve yurtlarına kalmıştır maalesef.”