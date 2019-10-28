Kuzey Irak’tan gelen icra

Havacılık ve turizm sektörüne ilgisi olanlar Zagrosjet adlı havayolu şirketini hatırlar.

Altı yıl önce “İlk Kürt havayolu şirketi” diye de tanımlanarak Atlasjet ile Kuzey Irak'taki Zagros grubu ortaklığıyla kurulmuştu.

O dönem şirketin yönetim kurulu başkanı (ve halihazırdaki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşi) Murat Ersoy basına şu açıklamayı yapmıştı:

“Havacılıkta globalleşmenin iki yolu var. Birincisi THY örneğinde olduğu gibi İstanbul'dan çok sayıda merkeze uçmak. Bu hem pahalı, hem de zor. İkincisi ise çevre ülkelerde yabancı ortaklarla havayolu şirketleri kurmak. Biz ikinci yolu seçtik. Kuzey Irak'ta Zagros Jet'i kurduk. Barzani ailesinden bir ortağımız var. Hisselerimiz eşit. Yabancı ülkelerde havayolu şirketi kurmak için mutlaka o ülkenin vatandaşı bir ortağınız olmalı.”

Gelgelelim, ortaklık uzun sürmedi. Uçakların bakımı, şirketin temsili, yetki gibi konularda anlaşmazlıklar çıktı. Irak Sivil Havacılık Otoritesi Atlasjet'in Irak'a yaptığı uçuşları durdurdu. Atlasjet de alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Zagrosjet'e ait bir uçağa İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el koydu.

Zagros Grubu'nun konuyu mahkemeye taşıdığı da o günlerde medyaya yansımıştı.

59.5 milyon TL'lik haciz kararı

Bu hatırlatmayı yaptık çünkü Zagrosjet'in açtığı davada, dört yıl sonra icra kararı çıktığını öğrendik. Merkezi Erbil'de bulunan Zagros Air Co. Ltd.'nin alacaklı sıfatıyla yaptığı takipte Bakırköy 11. İcra Müdürlüğü, Ersoy hakkında ihtiyati haciz kararı kararı almış. Tektur Turizm adlı şirkete gönderilen karardaki borç miktarı 59 milyon 494 bin 502 TL 30 kuruş.

Şirket payı devredilmiş

Tektur Turizm, borçlu Murat Ersoy ile İyi Parti kurucusu, eski milletvekili ve işadamı Mahmut Bozkurt'un ortak şirketi. Aslında iki isim arasında akrabalık bağı mevcut: Kayınpeder-damat olarak. Ancak bu karardan şirketteki payının etkilenip etkilenmeyeceğini sormak üzere ulaştığım Bozkurt, akrabalığı reddettiğini, bir süredir hukuki uyuşmazlık içinde olduklarını bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğunu, ortağının da şirketteki payını İsviçre'deki bir şirkete devrettiğini açıkladı. Devri, Bozkurt'un avukatı Timur Şen de doğruladı.

Bozkurt ile Ersoy'un ortaklığı Tektur ile sınırlı değil. KKTC'deki Elexus otelde de ortaklıkları var.

Uçağın uçurulamaması

Bakırköy 11. İcra Müdürlüğü'nün ihtiyati haciz kararının temelinde, Zagros Grubu'nun uçağın uçurulamamasından kaynaklanan zararının olduğu belirtiliyor. Bu konuda daha önce hazırlanıp mahkemeye sunulmuş bilirkişi raporlarında Zagros Grubu'nun uğradığı zararın 10 milyon doların üzerinde olduğu yer alıyor.

Uluslararası boyutu da bulunan bu kararın önümüzdeki dönemde şirket, turizm sektörü ve siyasete yönelik etkilerini izlemek gerekiyor.

‘Yurtta Barış Dünyada Barış'ın anlamı

Çankaya, Türkiye'nin en büyük ilçesi. Tek özelliği bu değil elbet. Başka sayısız çağrışımının yanı sıra yarın 96. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'le özdeşleşen bir kavram. Çankaya Belediyesi bu güçlü bağın önemini vurgulayan bir dizi etkinlik hazırlamıştı.

Cumhuriyet konferansları kapsamındaki ilk panele meslek büyüğümüz Altan Öymen ve Murat Yetkin ile birlikte katıldık. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin tamamen dolu salonunda Cumhuriyet kazanımlarını konuştuk. Eğitimde, toplumsal hayatta, kadının konumu ve ilişkilerindeki gericileşme, muhafazakarlaşma başta olmak üzere kaybettiğimiz Cumhuriyet kazanımlarını onları yeniden nasıl kurabileceğimiz sorusuna yanıt aradık. Altan Öymen, ‘Yurtta Barış Dünyada Barış'ın “Ben sınırlarımda komşularımla kavga etmiyorum” anlamına da geldiğini etkileyici bir üslupla anlattı.

Cumhuriyet değerleri için ‘Hafıza'

Değerli tarihçi Sinan Meydan'ın “Hafıza” adlı son kitabı, İnkılap Yayınevi'nden çıktı. Ben de panel sonrası gittiğim Ankara Kitap Fuarı'nda hemen edindim. Atatürk'ü ve yakın tarihi unutturmak isteyenlerin siyasal hafızayı kurgusal bir tarihle yeniden şekillendirmeye çalışmalarına inat, Sinan Meydan, unutturulmak istenen yakın tarihi hatırlatıyor.

“Hafıza”, Meydan'ın SÖZCÜ'de yazdığı yazıların yeni belge ve bilgilerle desteklenerek gözden geçirilmesinden oluşuyor. Ancak yeni bilgilerin yanı sıra, görsel malzemeyle de zenginleşen “Hafıza”, geçmişten bugüne düşürdüğü ışıkla ve yalın üslubuyla önemli bir boşluğu dolduracak.