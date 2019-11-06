Tasfiye edilen işin ihalesine girmek

BOTAŞ'ın geçen hafta ihale ettiği Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsii (faz 3) Projesi Yapım İşi'ne en uygun teklifi yaklaşık 2.8 milyar TL ile Kolin-Kalyon ortaklığının verdiğini önceki yazımızda duyurduk.

Kamu İhale Yasası'nın olağanüstü durumlar için öngördüğü 21/b usulüyle ihale edilen bu devasa projenin daha önce Başbakanlık Merkez Bina olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Yargıtay Binası, Kale Yerleşkesi, Okluk Yerleşkesi gibi başkanlık, yargı ve istihbarat kurum yapılarını üstlenmiş Rönesans şirketince taahhüt edildiğini de anımsattık.

Son ihaleyle ilgili bu vesileyle öğrendiğimiz gelişmeyi paylaşmak gerekiyor. Resmi internet sitesinde hâlâ Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama İşi'ni sürdürdüğü görünen Rönesans, bu işin tasfiyesi için devlete çoktan başvurmuş ve tasfiye de yapılmış. Nasıl sorusunun cevabını da verelim.

ÖNCE TASFİYE SONRA İHALE

Belki hatırlarsınız. Bu yılın başında Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na torba kanunla bir madde eklenmiş ve imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle şirketlere 60 gün içinde yazılı başvuru hakkı tanınarak, işlerin tasfiye veya devrinin önü açılmıştı.

Gördüğünüz gibi halka mikrofonlar önünde tek haneli enflasyon masalları anlatılırken, büyük müteahhitlik şirketleri ve işleri “imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artış” gerekçesiyle tasfiyeye tabi tutuluyor. Buradaki “beklenmeyen” kelimesi de işin şaşırtmacası tabii. İzlenen politikalardaki başarısızlığı saklamak için “beklenmeyen” denecek ki, sanki kökü dışarıda veya aniden çok hayret verici bir durum ortaya çıkmış havası yaratılsın.

Neyse. Önceki yazımızda tekrarlandığını duyurduğumuz ihale böyle bir tasfiyenin ardından gelmiş. 31 Ekim'de BOTAŞ'ın yaptığı ve iktidarda “paydaş” gibi konumlanan Kolin-Kalyon ortaklığına verilmesi beklenen Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama projesi, Hazine ve Maliyet Bakanlığı'nın görüşü ve BOTAŞ onayıyla tasfiye edilmesinin ardından tekrarlanmış.

Projenin tamamlanması arz güvenliği açısından önemli olduğu için de ihalenin yabancı para birimleri cinsinden de yapılmasına zemin hazırlanmış. Bu amaçla da geçtiğimiz eylülde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile de bu ihalenin hem döviz hem de TL üzerinden gerçekleştirilmesini mümkün kılınmış. 13 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik maddesinde “enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik ihaleler” başlığıyla madde eklendiği görülüyor. BOTAŞ'ın bu kapsamda yapacağı ihalelerde yabancı para birimlerinin kullanılması mümkün hale getirildi.

Bu gelişmeleri paylaşmanın ardından ihalede aydınlığa kavuşması gereken sorular olduğunu, bu soruların cevap beklediğini tekrarlayalım.

Mesela aylar önce girdi fiyatlarında beklenmedik artış var diye 2017 yılında 2 milyar 289 milyon TL büyüklüğündeki sözleşmesini tasfiye ettiren Rönesans, ayrı projenin tekrarlanan ihalesine neden giriyor ve nasıl girebiliyor?

Evet geçen yazıyı okumayanlar için anımsatalım. Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi'ni iki yıl önce üstlenen, sonra tasfiye ettiren Rönesans, geçen haftaki ihaleye 3 milyar 126 milyon 611 bin TL teklif verdi. Rönesans'ın projeyi ilk üstlendiği 2017'de teklifinin 2 milyar 589 milyon TL olduğunu, bu tutardaki sözleşmenin fiyat artışları dolayısıyla tasfiye edildiğini düşündüğünüzde, “Ne değişti?” sorusu kamu yararı açısından meşru hale gelmektedir.