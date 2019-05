Yeni kurullar ve SGK

Memur maaş hesabında, aylık katsayı rakamı kullanılıyor.

Katsayıyı yılda iki kez Maliye açıklıyor. Şu an güncel memur aylık katsayı rakamı, Ocak 2019'a dair: 0,130597.

Bu rakamı 100 bin ile çarptığınızda 13 bin 59 çıkar.

13 bin 59 TL, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları'nda görev yapan üyeler için ödenecek (ya da ödenen) maaş hesabının güncel rakamıdır.

Kurul üyelerine her ay yapılan bu ödeme ve formülü, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 35. maddesinin 2. fıkrasında açık açık yer alıyor.

Geçtiğimiz ekim ayında, dokuz Politika Kurulu'na, çoğu kamuoyunca bilinen isimlerden oluşan 76 kişi atandığında kurulların bütçeye maliyetini irdelemiştim. (Maaşların ortaya çıkması rahatsızlık yarattı ki, sosyal medyada trol saldırısına uğradım.) O dönem Temmuz 2018 katsayısı kullanıldığı için, her bir kurul üyesinin başlangıç maaş tutarı bu hesaba göre 11 bin 794 TL'ydi.

O günden bugüne maaşların 1.265 TL arttığını hatırlatalım. Bu yıl bütçesinde kurul üyelerinin maaşları için bütçeye yaklaşık 12 milyon TL ödenek konuldu.

YENİ KURULLARIN MALİYETİ

Konuya, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine getirildiğini açıkladığı için yer verdim.

Söz konusu kurul çok yeni. 15 Mayıs'ta kararname değişikliğiyle kuruldu.

1 numaralı kararnameye eklenen maddede kurulun kaç kişiden oluşacağı belli değil. Ağırlıklı olarak TBMM eski başkanlarından oluşacağı söyleniyor.

Ancak neden bununla sınırlı kalsın ki?

Kurula gerekçe olarak “millete ve devlete hizmeti geçmiş bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi” gösteriliyor da. Bu maddeyi ve kriteri, yeni parti arayışları gündeme gelen eski partililer bakımından okumak yararlı olabilir. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, siyaseten kendisini, partisini konumunu zayıflatacağını düşündüğü, risk tehdidi hissettiği politik hamlelere karşı hemen, çok hızlı ve “etkili” önlemler aldığı herkesin bildiği sır.

Beştepe'de bir yeni bir makam, bazı hedeflerden feragate neden yetmesin? Dolayısıyla Yüksek İstişare Kurulu kompozisyonunun ihtiyaçlara göre “şekillenmesi” beklenebilir.

Belirsiz sayıdaki İstişare Kurulu'na atanacaklara ne ödeneceği de belli değil. Hesaplama yöntemine de yer verilmemiş. Daha önce Politika Kurulu üyelerinin maaşlarının belli olmasından duyulan rahatsızlık etkilidir belki.

Arınç, yeni görevini duyurduğu iftarda “yerinin hazırlandığını” da söylüyordu. Yüksek İstişare Kurulu üyelerine geniş ferah makam odaları, emirlerine makam araçları da tahsis edilecektir.

SGK BEŞ AYDIR SUSKUN

Yazıyı bu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelişmeyle bitirelim. Biliyor musunuz SGK, tam 5 aydır sigortalı, sağlık ve mali aylık istatistik bilgilerini yayımlamıyor. (Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç bu konuda kapsamlı bir çalışma yapmış.)

Çalışmada krizin gerçek boyutlarının topluma nasıl yansıdığının bilinmesinin istenmediği vurgulanmış.

SGK sayfasında en son 2018 Aralık ayı istatistiği mevcut. 5 aylık istatistikler ortaya çıksa, kaç kişinin sigorta primini ödeyemediği, kaç kişinin işte çıkarıldığı, kaç fabrikanın kapandığı, yoksullaşmadaki artış hemen görünecek.

Belki de yeni Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin maaşları hangi nedenle açıklanmıyorsa, SGK istatistikleri de o nedenle açıklanmıyordur.