Washington Türkiye’ye ambargo uygulayabilir mi?

WASHİNGTON-
Türkiye'nin “Barış Pınarı Harekatı”yla ilgili Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dışarıya verdiği mesajları şu dört başlıkta toplayabiliriz:
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Gülnur Aybet, CNN Televizyonu'nda Christian Amanpour'un sorularını yanıtlarken bu dört maddeyi net bir şekilde anlattı. Başka zamanlarda hoşlanmadığı cümleleri konuğunun ağzından çıkmadan kesen Amanpour'un Aybet'in her cümlesinden sonra “yes” demesi şaşırtıcıydı ve yapılana kategorik olarak karşı olmadığını gösteriyordu.
TRUMP'IN SAVUNMASI DA AYNI
ABD Başkanı Donald Trump da motivasyonu farklı olmakla birlikte iki gündür Türkiye'nin operasyonunu (desteklememekle birlikte) neden engellemediğini benzer cümlelerle anlatmaya çalışıyor.
Mesela, selefi Barack Obama'nın YPG'yi yani PKK'yı bile bile desteklediğini, artık IŞİD'le uğraşmayı Türkiye gibi Suriye'nin komşularına bırakmak istediğini söylüyor. Türkiye olmazsa Suriyeli göçmelerin bütün dünyaya yayılacağının altını çiziyor. Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğuna dikkat çekiyor.
İç politikada köşeye sıkıştığını, bu manevrasını bir yıl sonra yapılacak başkanlık seçimine yatırım olsun diye yaptığını, bu çıkışını dengelemek, Amerikan Kongresi'ni yatıştırmak için de Türkiye'yi bitirmekle tehdit edecek kadar saçmaladığını bilmeseniz, “Trump Türkiye'nin avukatlığını yapıyor” demeniz işten bile olmaz.
KONGRE KENDİ GÜNDEMİYLE MEŞGUL
Bir taraftan Trump, bilerek ya da bilmeyerek Türkiye'nin tezlerini savunurken, diğer taraftan da Amerikan diplomasisi, Pentagon ve Beyaz Saray, Amerikan Kongresi'nde “Her şey bilgimiz dahilinde. Varılan mutabakat çerçevesinde sınırlı bir harekat olacak” diyerek lobi yapıyor.
Verdikleri bilginin özeti şu:
“ABD ile Türkiye'nin Ağustos'ta vardığı mutabakat, TSK'nın belli bölgelerde ‘cepler' oluşturmasını öngörüyor. Söz konusu cepler Amerikan askerlerinden arındırıldı ve harekat tamamlandığında bölgeye Suriyeli göçmenler yerleştirilecek.”
Amerikan Kongresi, bu savunmalardan pek ikna olmuş görünmüyor ama (bir kaç Kongre üyesi dışında) Trump'la ilgili Ukrayna krizi, azil süreci, Demokrat Parti'deki başkan adaylığı yarışı ve ABD'de geneline hakim olan Rusya paranoyası nedeniyle başını kaldıracak durumda değil.
Haliyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması, tavır alınması gibi tartışmalar bir kakofoninin ötesine geçemiyor.
Operasyon başladıktan sonra en önemli gelişme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaşanabilir. Zira, Fransa konuyu BMGK'ne taşımakta kararlı görünüyor. Şimdi takip etmemiz gereken gelişme şu olacak:
Barış Pınarı Harekatı'na karşı bir karar alınmak istendiğinde Rusya daimi üye olarak o kararı veto edecek mi?
BM'de bir başka konu da “muhatap” meselesi olacak. Türkiye, “terörle mücadele” amacıyla BM Anlaşması'nın 51. Madde'sini gerekçe gösterip Irak'ın kuzeyine girdiğinde Irak tepki gösterse de, Mesud Barzani liderliğindeki Kuzey Irak Kürt Yönetimi yeşil ışık yakmıştı. Haliyle BM ve diğer uluslararası kuruluşlar Barzani'yi referans alarak Türkiye'nin PKK'yla mücadele ettiğini kabul etmişti.
Ne yazık ki sadece Fırat Nehri'nin doğusunda değil, Suriye'nin genelinde herkesin hemfikir olduğu “meşru” bir muhatap yok ve başta Avrupalılar olmak üzere Türkiye'yi eleştiren ülkeler bölgeyi “Kürt bölgesi” ve YPG/PYD'yi de “IŞİD'i bitiren Kürtlerin temsilcisi” gibi görüyor.
Türk diplomasisi New York'ta böyle bir durumun önüne geçmek için de Rusya'dan destek bekleyebilir.
Bakalım Rusya bu konuda Türkiye'nin yanında mı olacak karşısında mı? Yoksa fırsattan istifade “Esad'ı tanıyın” mı diyecek?