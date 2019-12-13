At eti, eşek eti!

Sevgili okurlarım hep söylüyorum, Türkiye bir sürprizler ülkesi oldu. Güne her sabah çok ilginç haberlerle başlıyoruz.

Bazen gülüyoruz, çoğu zaman da utanıyoruz.

Türkiye geçmişte bir tarım ülkesi idi.

Dünya üzerinde tarım ve hayvancılık ürünleri ithal etmeyen, üretimi kendisine fazlasıyla yeterli olan yedi ülkeden biriydik.

Başımıza ne zaman ki AKP iktidarı geldi, bu tılsım o zaman bozuldu.

Büyük kazıklar yeme pahasına, artık tarım ürünlerinin çoğunu yurt dışından satın alıyoruz.

Buğday, nohut, mercimek, kuru fasulye, muz, sarımsak dahil!

Bu acı tablonun hesabını veren yok.

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Hayvancılığı da bitirdiler…

Yurt dışından et ithal ediyoruz. Binlerce canlı hayvanın taa Arjantin'den, Brezilya'dan yüklendiği büyük gemiler limanlarımıza yanaşıyor.

Şimdi bu rezaletin son örneği karşımızda.

Dünkü Cumhuriyet gazetesinde Hüseyin Hayatsever'in belgeli haberi:

“Türkiye Sudan'dan 500 ton at, eşek ve katır eti satın alacak. Bu hayvanların sakatatları da (Kalp, ciğer, beyin vesaire) gümrük vergisi ödenmeden ithal edilecek.”

Okuyunca hopladım, bir kez daha vay anasını sayın seyirciler demek zorunda kaldım.

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Acaba biz at etini, eşek etini, katır etini ne yapacağız!

Birileri bunları bize afiyetle yedirecek mi!

Acaba Türk mutfağına yeni yemekler mi sunulacak?

At ciğerinden iç pilav, katırdan kelle paça ve işkembe çorbası, eşek etinden çiğ köfte…

Gerçi ona alışığız ama bu kez piyasaya Sudan eşeği etinden ucuz sucuklar falan mı sürülecek?

Bu ithal mallar çöpe atılmayacağına göre, şu veya bu nedenle mutlaka bize yedirilecek.

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Bizim aymazların bir süre önce aldığı çok önemli (!) bir karar vardı. Türkiye'ye binlerce kilometre uzakta olan Sudan'ın Sevakin adasını 99 yıllığına kiraladılar. (Kaç para ödedikleri bilinmiyor.)

Bu adada bizim hükümet sözüm ona tarım ve hayvancılık yaptıracak ve bazı yandaşlara bu yolla rant sağlanacaktı.

Asıl amaç ise orada askeri üs kurup Sudan'a asker göndermekti.

Ancak yeterli toprağı zaten olmayan adanın üretime başlaması bazı nedenlerle mümkün olmamış.

Birkaç gün önce Meclis Dışişleri Komisyonu toplanmış, Sudan'dan satın alınacak tarım ve hayvancılık ürünlerini onaylamış.

Anlaşma önümüzdeki günlerde Meclis'te görüşülecek, Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girecek.

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Sudan'dan ithal edilecek ürünlere bakın siz!

Büyükbaş hayvanlar olarak at, eşek ve katır.

50 bin büyükbaş, 2 bin küçükbaş hayvan, ayrıca 2 bin ton büyük ve küçükbaş hayvan eti…

Ve ayrıca bunların sakatatları.

Tereyağı, bal, yumurta, patates, domates, sarımsak, üzüm, buğday, arpa, mısır…

2 milyon yumurta, 500 ton bal, 3 bin ton turunçgil, 3 bin ton limon…

Her biri 5 bin ton olmak üzere arpa, çavdar, yulaf vesaire!

Yapılan anlaşma uyarınca bunların hiçbiri için gümrük vergisi ödenmeyecekmiş.

Sevgili okurlarım, şu tablo ülkemizin tarım ve hayvancılık alanında ne hallere düşürüldüğünün somut göstergesidir.

Dünyayı kurtardılar, demek ki şimdi sıra, bizim paramızla Sudan'ı kalkındırmaya gelmiş!..

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Ve bir şey daha anımsatayım…

Hani başta Recep Bey olmak üzere bizi yönetenler sık sık nutuk atar ya!..

“Biz darbeciliğe ve bütün darbecilere karşıyız!”

Yukarıda sözünü ettiğim anlaşmaların tamamı, Sudan'la darbeci Beşir döneminde imzalanmış.

Bu herife bizimkiler sözüm ona karşıydı ama sık sık Türkiye'ye gelip bizi yönetenlerle kucaklaşır ve Ankara'da Hilton otelinde konuk edilirdi.

Kalabalık ekibin parasını da biz öderdik.

Sonra başka darbeciler ortaya çıktı, Beşir'i devirdi.

Ama şimdi bizimkilerin arası yeni darbecilerle de iyi imiş. Helal olsun…

Türkiye işte böyle yönetilir!

Hey gidi hey!..

Nerelerden nerelere geldik…

At ve eşek etinden katır etine, Sudan darbecilerine yaptığımız kıyaklara kadar adeta bir macera romanı gibi!