Salda, salya ve satılık

Dünyada benzeri ender bulunan Salda Gölü'nde millet bahçesi yapılacakmış.

Bölgenin oksijen deposu olarak bilinen Kaz Dağları'nda siyanürle altın aranacakmış.

Çanakkale Atikhisar Barajı havzası ile Munzur Dağları'nın tümü maden arama bölgesi olacakmış.

Her yerinden altın fışkırsa bile o dağların bir zerre toprağına değmez.

Hele insanları dünyaya bedel.

Ne yazık ki; AKP iktidarında satılan, talan edilen, peşkeş çekilen ve yok edilen yüzlerce benzeri yer var.

Ülkenin bütün zenginlikleri yok edildi geri kalanlara da niyet İnşallah.

Böyle giderse, yakın gelecekte Türkiye yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkar.

Moralinizi bozmak istemem ama en iyimser bir zamanla 200 yıl sonra.

Utanç verici bir durum ama her konuda olduğu gibi herkes ‘Aman bana ne' modunda.

Sanki çocuklar, torunlar ve onların çocukları bizim değil.

AKP son 17 yılda istediği her şeyi yaptı.

Ülkeyi yok etme yolunda ‘şevkle-azimle' ilerliyor.

Tarımı ve hayvancılığı yok etti, yerli tohumu yasakladı, GDO'lu besinleri halka kakaladı, yiyeceğimiz içeceğimizi kimyasallaştırdı ve daha neler neler!

Örneğin kendi kültürel tercih ve dinsel ideolojisine uygun olarak toplumu İslamlaştırmak için eğitimi bağnazlaştırdı ve bunun için tarikat ve şeyhlere sınırsız destek verdi.

FETÖ de aynı şeyi yapıyordu.

Salyalı içecek ve yiyeceklerini ‘müritlerine' yedirerek.

İnanılacak gibi değil!

Kelli felli adamlar nasıl da bu adama inanmış peşinden gitmiş.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde herkes var.

Politikacılar, generaller, akademisyenler, sporcular, sanatçılar ve özellikle gazeteciler FETÖ'yle aynı karede görünmek için can atmış.

Şimdi üç, dört ve beş harfli herkes FETÖ'ye atıp tutuyor.

O da yetmiyor sağa sola saldırıyorlar.

İnsan bu kadar mı kişiliksiz olur!

Satılmanın da bir raconu olmalı.

Muhalif geçinenlerin iki yüzlülüğü ayrı bir rezillik.

Memleketin hali duman.

CHP'de yaz rehaveti devam ediyor.

Belediyeler kazanıldı ama heyecan giderek azalıyor.

Oy veren insanlar haklı-haksız yeni başkanlardan ‘devrim' bekliyor.

Suriyeli göçmenlerle uğraşmak onların işi değil.

Her işe maydanoz sözde gazetecilerin ‘bilgiçlik' numarası ayrı bir konu.

Pazar günü de yazmıştım mülteciler bir devlet politikasıdır ve bu işin çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır.

CHP isterse bu konuda proje geliştirip adım atabilir.

Önemli olan teşhisi net koymaktır.

Mülteciler neden Türkiye'ye geldi?

Mültecilerin ezici çoğunluğu Türkiye'ye kaçtığında ülkenin kuzey bölgelerinde Suriye ordusu ve güvenlik güçleri yoktu.

İnsanlar buraları işgal eden IŞİD, NUSRA, ÖSO ve benzeri örgütlerin zulmünden ve kendi aralarındaki savaşlardan kaçtı.

İki somut örnek: IŞİD ve YPG Kobani'de savaşırken 200 bin bölge insanı Türkiye'ye sığınmıştı.

Şah Süleyman Türbesi gibi.

Bir başka örnek benim kasabam Cerablus ve komşusu Menbiç ve El-Bab'dan kaçanların hepsi IŞİD ve diğer örgütlerin kanlı katliamlarından kaçtı.

Başkaları da bu örgütlerin çağ dışı, ilkel ve karanlık yaşam biçiminden zor kurtuldu.

Tecavüz, köle pazarında satılma ve kafa kesmeler ne çabuk unutuldu?

Özetle bu konu çok derin, karmaşık ve herkes kendine göre yalan uyduruyor.

Suriye ile barışmadan bırakın mülteciler konusunu Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmez.

Bırakın Fırat'ın doğu ve batısını Salda Gölü, Kaz Dağları ve Munzur Vadisi kurtulamaz.

Daha önceleri gibi hepsi satılır.

Şimdiye kadar satılan KİT'lerin 70 milyarı nereye giti?

Toplumun duyarlılık ve vicdanına ne oldu?

Onlar da yok olduysa AKP daha neler neler yapacak?

17 yılda yaptığının 17 katı.

İçerde ve dışarda.

İlle de halife ve sultan olacağız.

İlle de Emevi'de namaz kılacağız.

İlle de Düyun-u Umumiye.

Sevr'e az kaldı.

Sonrası bildik hikaye ya da hikayeler.

Mustafa Kemal'le son bulmuştu.

AKP ile sil baştan.