CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Adana işi röportaj

Geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut aradı ve “Mehmet Bey, bir buluşalım” dedi. İstiklal Mahallesi'nde Kebapçı Cik Cik Ali'nin yerinde buluştuk. Sayın milletvekilimiz Burhanettin Bulut'la hem Adana hem de Türkiye'yi ilgilendiren konularda bir sohbet yaptık.

Sohbet esnasında söz döndü dolaştı havaalanına geldi. Biliyorsunuz Tarsus yakınlarına Çukurova Havaalanı yapılıyor. Adanalılar bu havaalanı yapılınca eski havaalanının taşınmasını istemiyor. Bana göre de son derece haklılar. Bu konuyu sordum Sayın Bulut'a.

“Şu anda Adana Havaalanı'na ilişkin bir sıkıntı yok ama ne hikmetse inatla, ısrarla Çukurova Havaalanı diye bir havaalanı açmaya başladılar ancak bunu da beceremediler. Adana her alanda üvey evlat muamelesi görüyor. Türkiye'nin her tarafından stadyum yapılıyor, bizde inşaatı bitmiyor, Türkiye'nin her tarafında metro yapılıyor, bunları merkezi hükümet karşılıyor ama Adana'ya bu hizmet verilmiyor. Adana'ya değil bir havaalanı götürülmesi, yeni yatırımların yapılması bizim için en önemli hususlar“ dedi.

Sonrasında Adana'nın çarpık yapılaşmasından söz ettik. Bulut bu konuda özetle, “Adana'nın en büyük sorunu plansızlık, geleceğe yatırım yapılmaması, yapılanların da kör topal biçimde yapılması, her haliyle sıkıntılı” dedi ve “Fakat artık yeni bir belediye başkanı var, bu tür konuları daha çağdaş yöntemler çözeceğine inanıyorum” diye ekledi.

Burhanettin Bulut, sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin giderek tıkandığını ve AKP'lilerin de bundan rahatsız olduğunu belirterek, “Mevcut sistem devam edilebilir bir sitem değil, ekonomi, yürütme, yasama anlamında ciddi sıkıntı var. AKP'nin içinde bu çok açık hale geldi, ciddi oranda etkisizleştirdiler. Sadece yürütme saray ve sarayın etrafında 10-15 kişi üzerinde kurulmuş durumda, bakanlar milletvekilleri etkisiz hale geldi. Onun için bu tartışma gündeme gelecek. Eski bakan ve milletvekillerinin hepsi şu an pasif durumda. Bunların bir kısmı yeni partiye rağbet gösteriyor. Kendilerini tıkanmış görüyorlar ve ciddi yanlışlıklar içinde olduklarını gördüler. AKP milletvekilleri başı aşağıda geziyor. Şu an yeni parti kurulmasın diye müthiş bir baskı yapılıyor. Partinizi terk etmeyin diye çağrı yapıldı. O bir korkunun işareti. AKP tek kişilik bir partiye döndü. Türkiye'de atanacak hakimi, valiyi, rektörü belirleyen, tüm kurumlarda tek yetkili Cumhurbaşkanı… Partide de aynı şekilde, kim bakan olacak, kim il başkanı, kim ilçe başkanı olacak, o belirliyor. AKP milletvekillerinin başka arayışlar içinde olması gayet doğal” diye görüşlerini belirtti.

Sonra da “Türkiye'de hangi kurumu etkisizleştirmek istiyorlarsa önce onu kötülüyorlar. TEKEL'i kapatmadan önce TEKEL'i kötülemeye başladılar, Sümerbank'ı kapatmadan önce onu kötülemeye başladılar. Şimdi de Meclis'i kötülemeye çalışmalarının sebebi budur. Bence yeni dönemde eylül ayından itibaren Türkiye'de siyaset ısınacak, sistem tartışmaları gündeme gelecektir“ diye devam etti.

Evet, sayın milletvekilimiz Burhanettin Bulut'la kebapçıda gerçekleşen Adana işi röportajda işte bunları konuştuk.

ADANA VE MERSİN VALİLERİ BU ÇİLEYE BİR SON VERMELİ

Adana-Mersin arasında otoyolda yapılan güvenlik önlemleri elbette ki çok gereklidir, hele ülkemizin böyle sıkıntılı bir süreçten geçtiği dönemlerde kötü niyetli insanlara karşı elbette önlemler en ciddi biçimde alınmalıdır. Buna hiçbir vatandaşımızın karşı çıkacağını zannetmiyorum.

Gece gündüz demeden kahramanca görev yapan güvenlik kuvvetlerimiz, kötü niyetli insanlara karşı elbette ki yurdun genelinde olduğu gibi otoyolda da arama-tarama faaliyetlerini sürdürecektir.

Ancak bu güvenlik önlemlerinin alındığı yerler Adana-Mersin Otoyolu gibi özellikle yaz aylarında çok yoğun trafiğin olduğu bir yolda yapılıyorsa yolda seyreden on binlerce vatandaşın da eziyet çekmeden uygulanmasına özen gösterilmeli.

Nasıl mı?

Şöyle ki; yaz mevsiminde bulunmamız nedeniyle Adana'dan Mersin ve yaylalar istikametine cumartesi ve pazar günleri, Mersin'den ve Pozantı yönünden de Adana istikametine pazar akşamları ve pazartesi sabahları yoğun bir trafik oluyor. Mersin tarafında gişe çıkışlarından hemen önce, Adana tarafında ise gişelerden hemen sonra ekiplerin uygulaması oluyor.

Fakat bu otoyolu çok sık kullanan birisi olarak gördüğüm manzarayı anlatmak istiyorum. Güvenlik bariyerleri otoyolu 4 şeritten bir şeride düşürmekte ve kilometrelerce kuyruk meydana gelmektedir.

Diyeceksiniz ki, olabilir. Başka türlü nasıl güvenlik kontrolü yapılsın?

Öyle de uzun süre kuyrukta bekledikten sonra bir de bakıyorsunuz yolun daraldığı, güvenlik çemberine alındığı yerde ne görevlilerin kaldığı konteynerlerde ne de görevlilerin gölgelenmesi için kurulmuş çadırların altında bir tek güvenlik personeli yok.

Yani yol daraltılmış, insanlar kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturmuş, güneşin altında beklemişler, sıkıntıya girmişler ve tam kendilerini güvenlik kontrolünden geçmeye hazırlıyor ki, ortalıkta bir tane polis yok.

Yani bariyerleri oraya çekmişler, o bariyerler güvenlik kontrolü olsun ya da olmasın 24 saat orada kalıyor. 24 saat yol daralıyor. 24 saat insanlar çile çekiyor, sıcakta bekliyorlar ya da akşam saatlerinde bekliyorlar, işlerine yetişmek ya da yol yorgunluğunu atıp bir an önce evlerine ulaşmak için kilometrelerce kuyruğa tahammül ediyorlar, sonunda bir bakıyorlar ki, hiçbir güvenlik personeli yok.

Arama yok, tarama yok, orada bekleyen, otobüslere, araçlara kuşkuyla bakan, plakaları kontrol eden ya da ihbarları değerlendiren hiç kimsecikler ortada yok.

İşte bu olmaz.

İnsanlar o kadar yorgunluğu boşuna mı çekiyorlar yani?

Ben diyorum ki, bu güvenlik bariyerlerini eğer kontrol yapmayacaksanız niye çekiyorsunuz, yolu neden daraltıyorsunuz?

Orada polisler kontrol yapacaklarsa, ihbarları değerlendireceklerse, arama-tarama yapacaklarsa eyvallah! Elbette ki o zaman güvenlik bariyerlerini çeksinler, yolu daraltsınlar, gerekirse o zaman insanlar uzun kuyruklara katlanır.

Ama böylesine insanları boşu boşuna bekletmiş oluyorsunuz.

Burada boşa harcanan litrelerce benzine, boşa geçen zamana yazık oluyor.

İnsanlar bu durumdan çok muzdarip oluyorlar.

Bunun için Sayın Adana Valimiz Mahmut Demirtaş ile Sayın Mersin Valimiz Ali İhsan Su'ya buradan bir çağrıda bulunuyorum: Polisimize, askerimize yaptıkları güvenlik önlemleri için müteşekkiriz. Onların yaptığı görevlerin her zaman başımızın üstünde yeri var. Ben diyorum ki otoyolda bu güvenlik bariyerlerini gerçekten kontrol yapacağınız zaman kurun. İnsanları kontroller yapılmadığı zaman boşuna kuyruklarda bekletmeyin. Eğer bekletiyorsanız orada görevliniz de olsun. Onun dışında milleti boşu boşuna oyalamayın.

