Elektriği ödeyen enayi mi?

Dicle elektrik yetkilisi altı kentte; Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanımının yüzde 86 olduğunu açıkladı.

Biri onlara elektriğin, hava solumak gibi bir şey olmadığını anlatmalı… İşin aslı böyle bir ortamda yüzde 14'lük ödeyen kısmın kim olduğu bende merak uyandırdı!

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Deyiverseler ya elektriği verdikçe veriyoruz. Bu nedenle faturayı sayacını okuyabildiklerimize geçiriyoruz! Tuttuğumuza ödetiyoruz.

Yüzde 86 nedir birader? Şunu yüzde 100 yapın bari herkes rahat etsin, şanımız yürüsün.

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Bölgede elektriğe zam gelmiş kimin umurunda? Ahıra klima takandan tut, sıcak su için kuyuya elektrikli karyola sarkıtana…

Tamam, zam yapıyorsun ama adaleti sağlayamıyorsun. Faturasını ödeyen bunca insanı zevk-i sefa içinde yüzüyor mu sanıyorsun?

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Bölgedeki her 10 kişiden neredeyse 9'u elektriği beleşe kullanıyor Sahi, niye kesilmiyor? Şirket için fark etmiyor! O faturasını ödeyen bizim gibi enayilerden cayır cayır tahsil ediyor.

Eve gelen faturada yazan dağıtım bedelinin içerisinde kayıp-kaçak bedeli var. Hesaplanıyor, bu bedel tüm abonelerin hesaplarına bölünerek yansıtılıyor.

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Ne güzel dünya! Benim sayacımı nasıl okuyorsun? Okutmasam gelip kesmeyecek misin? Kapıma dayanmayacak mısın? Peki, onları neden kesmiyorsun? Elektrik vermeye devam ediyorsun?

Peki devlet istese bunu çözemez mi? Giren çıkan vatandaşa, neden çözsün ki? Çözerse oy oranı düşer belki… Nasıl olsa gıkı çıkmadan kuzu gibi ödüyor diğerleri!

Amerika'yı fena korkuttuk!

Dostum Trump, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamalarını kapsayan 738 milyar dolarlık bütçe yasasını imzaladı.

Türkiye, Amerika'daki başkanlık sistemini bizim Türk tipi başkanlık sistemiyle aynı kefeye koyup başkanı bağlayınca Kongre'yi aradan çıkartacağını sandı. Yaptırımı aldı!

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Nitekim Amerikan Kongresi 2020 yılı bütçesinin içerisine Türkiye'ye yaptırımları serpiştirince Trump ya kabul edecekti ya da ret… Kısmen veto etme yetkisi verilmedi.

Şimdi CAATSA yasası kapsamında 12 yaptırım maddesinden 5'ini seçecek. Bu yaptırımlar 180 gün içerisinde hayata geçecek.

Yasa aynı zamanda diyor ki; En az beş madde ile başla ama istediğini alana kadar durma… Sırayla diğer maddeleri uygula…

Uzmanlara göre yaptırımlar arasında Türkiye için en ağırı, ülkeyi yönetenlerin mal varlıklarının açıklanması! Diğerleri bir yolla atlatılır. Lakin mal varlıkları açıklanırsa çarşı karışır!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yaptırım kararına yaptırımla karşılık” vereceğimizi dile getirdi. Yaptırım dediği İncirlik ve Kürecik üsleri… Kapatılabileceği ima edildi…

Yahu bu Amerikalılar da çok saflar… Emin olun üs konusu hiç akıllarına gelmemiştir! Biz söyleyince uyanmışlardır. Geri adım planlıyorlardır.

Yahu adamların muhtemelen, A-B-C planlarını müteakiben D-E ve F planları bile hazırdır. Dış politikada bodoslama gitmek bize hastır… Son 17 yıl bunun kanıtıdır!

Yerli ve milli İtalya'dan geldi!

Türkiye'nin otomobili Babayiğit SLX'in her şeyi ile yerli ve milli olacağı iddia edilmişti. En azından öyle denilmişti. İki hafta önce İtalya'dan İzmir Çeşme'ye geldi. Oradan İstanbul Gebze'ye getirildi.

İlk sürüş Aralığın 27'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan şoförlüğünde Osman Gazi Köprüsü'nde…

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Niye yapılamadı Türkiye'de? Bırakın fabrikayı daha ortada fabrikanın arazisi bile yok ki! Atatürk Oto Sanayi'de üretmeyi gururlarına yediremediler, İtalya'ya sipariş geçtiler.

“Yerli”si gitti, “milli”si kaldı. Koskoca Türkiye'de araba tasarımcısı olmaması içimi acıttı. Yok, Türk mühendisleriymiş, Türk tasarımıymış, Türk aklı, bilgisiymiş… Ver gazı…

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Aslen gaz ile değil elektrikle çalışıyor.

İster misiniz CNN Türk kanalı; “Eğer termik santrallere filtre takılacak olursa 85 bin araba elektriksizlikten yolda kalacak!” haberi yapsın. Sonra da “yanlış anlaşıldık” diye salağa yatsın…

Ne de olsa o da Cable News Network (CNN) adlı muhafazakâr, yerli ve milli tartışma kanalı!

Konut vergisi mi operasyon mu?

Değerli Konut Vergisi hakkında şahsi düşüncem; bu aslında değerli konutları ele geçirme operasyonudur.

Bu vergiye muhatap olan konutların çoğu İstanbul'un en güzel yerlerinde… Ne yapacaklar yıllık 100 bin liralara varan vergileri ödeyemeyince? Mecburen elden çıkartacaklar!

Hem de çok ucuza elden çıkartacaklar. Vergi ödenmezse evleri haczedip icradan ölü fiyatına satılacaklar! Zaten evleri alacaklar hazırda bekliyorlar.

Bu yasayı iki, üç yıl daha sürdürebilirlerse çok sayıda değerli konuta ucuza konarlar. Sonrasında da yasayı kaldırırlar.

Gelsin, yerleşsin yeni evlerine Arap komşular! Kelepir bedelle bu dönemde parası olanlara, hem de boğazda… Lüküs hayat, bak keyfine yan gel de yat. Ne güzel şey yandaş olmak!