Gönül belediyeciliği WEB sitesi!

Ben de aşık olurum böyle İstanbul'a… Ben de gönül koyarım bu yola… İhalelerde alınacak hizmet tutarını kimler hesaplıyorsa… Şaşırtmayı başarıyorlar her defasında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi web sitesi hazırlatmak için 2015'in son günlerinde ihaleye çıkmış. İhale 2016 yılının Mart ayında tamamlanmış.

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Yaklaşık 13 milyon liraya, o günün parasıyla 4 milyon dolara ihale açmış. Dedim, yine inşaata gömmüşler parayı. Yapı kooperatifi ile site kurup adını “web” koymuşlar! Kim bilir kime satacaklar?

İnternet sitesi olmasına ihtimal vermedim. O paraya internet sitesi mi olur? Olmuş! Cayır cayır da site kurulmuş.

Mesela ben belediyede çalışsam, para kaldırmak istesem ne yapardım? Devamlı ihale açardım. Bana bağlı diğer bir şirketime normal fiyatın 10 katına ihaleyi kazandırırdım. Üçüncü bir firmayı taşeron olarak tutar işi ona yaptırırdım. Kalan parayı da hizmet alımı, danışmanlık adı altında eşe dosta dağıtırdım. Fesatım!

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Şu şansa bakın… İhaleye sadece tek bir firma girmiş. Dar alanda kısa paslaşmalarla ihaleyi alan firma yine belediyenin şirketiymiş.

Belediyenin şirketlerinde yönetim kurulları genelde partili bürokratlardan oluşur. Partiden milletvekili adayları olup da boşta kalanlar koltuklara oturtulur.

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İhalede hukuki bir sorun yok. Lakin dünyada böyle pahalı bir internet sitesi de yok! Bu kadar büyük bir paraya internet sitesi yaptırmak akla mantığa sığmıyor. Lakin parayı iteleyince her yere sığıyor!

Yahu tanesi 900 bin liralık 6 tane video hazırlanmış, faturalanmış. Kim hazırladı o videoları? O paraya Adriana Lima'yı oynatır, Oscar adayı yapıma imza atardı!

Siteye göz attım. Daha fazla dolaşmaya dayanamadım. Karmakarışık! Şöyle söyleyeyim yeni mezun yazılımcılara daha iyisini yüzde 1 fiyatına yaptırırdım.

Tasarımı dinamik değil… Kullanıcı dostu ara yüz ile küsmüşüz! SSL sertifikası bile yok. Bırakın internet sitesini, o parayla Hindistan'daki yazılımcılara yeni bir Google yaptırırdınız artan para ile Facebook açardınız!

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Biz yine 20 milyona ihaleye çıkılmadığına sevinelim. Ortamlarda beka meselesi dersin, kötü bir internet sitesine milyonlarca lira gömersin. Kim ne diyecek?

Hatta ben 50 milyonluk ihale açardım, sorana da “bu işin tutarı bu kadar” derdim. Şu ana kadar tıp literatürüne “yalandan ölmüştür” diye geçen bir vaka yok! Ya tıp da bir ilk ya da ihya olurdum!