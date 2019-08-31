Keyfine göre ilave borç iste!

Valla ne ala! Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada…

Demek ki devletin malı yiye yiye bitebiliyormuş. Kayyumun hediye dağıtması gibi para dağıtılınca, kalmıyormuş. Fellik fellik borç para aranıyormuş.

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Bütçe Kanunu'na göre Hazine bu yıl 85 milyar lira borçlanacaktı. İşin içine seçim girince, anketler de kötü gelince İktidar kesenin ağzını açtı. Borçlandı, borçlandı, borçlandı. Onları da dibine kadar harcadı!

Yetmedi, Merkez Bankası'nın temettü gelirleri, yedek akçeleri, kamu şirketlerinin gelirleri, eski pantolonların cepleri, ne varsa sömürüldü.

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Şimdi yeni borçlanma programı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Eylül ayında 6.5 milyar lira, Ekim ayında 5.7 milyar lira ve Kasım ayında 18.5 milyar lira ilave iç borçlanma yapılacak.

İyi de sen limiti 85 milyar lira belirlerken zaten 98 milyar lira borçlandın. Üzerine, canın istedi diye 30.7 milyar lira daha mı borçlanacaksın? Kimseye de sormayacak mısın?

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İnanmazsınız ama ülkede Meclis diye bir mecra var. İçerisinde de seçilmiş milletvekilleri… İşte hazırlanan bütçe bu Meclis'in onayından geçirilmeli… Eğer belirlenen limitler geçilirse tekrar Meclis'e gidilmesi gerekli…

Harcadıkları paralar milletin ödediği vergiler. Yapacakları borçlanmalar milletin sırtına yükledikleri yükler. Vay arkadaş! Ne yemişler… Kanuna aykırı bir şekilde yine borç para isteyecekler!

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Yurt dışından da milyarlarca dolar borçlanıldı. Orada da hedefler aşıldı. Kime danışıldı? Hiç kimseye! Kafalarına göre…

Haliyle ölüyü diriyi bitirdiler, işsizlik fonunu da yediler. Yurt dışından artık kolay kolay borçlanamıyorlar.

Tekrar yurt içinden borçlanacaklar. Piyasaya gidecek parayı toplayacaklar. İyice durgunluğa yol açacaklar.

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Özel şirket yönetseler çoktan batırmışlardı. Ülke olunca işler değişiyor. Kötü yönetim bize fakirleşme, enflasyon, yüksek faiz, değersiz para, işsizlik olarak geri dönüyor.

Hiçbir şey yoktan var olamayacağına göre bu borçları nasıl ödeyecekler? Büyümeyen, hatta küçülen bir ekonomide vergi gelirleri artmaz. Ya yeni vergiler icat edip onları bindirecekler. Ya da para basacaklar.

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Merkez Bankası Başkanı'nın da kovulması kanuna aykırıydı. Görevden alınması mümkün değildi… Ne oldu? Şimdi de o olacak. Hiçbir şey!

Merkez Bankası Başkanı sözde hedeflerini tutturamadı diye kovulmuştu. Hazine de borçlanma hedefini tutturamadı. Sahi Hazine'nin başında kim vardı? Sizce kovar mı?

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Bugün, saat 12:00'den sonra YouTube'a Murat Muratoğlu diye yazın. “Ekonomide Eylül ve Ötesi” ile sonbahar sezonunu açıyorum. Başımıza neler gelecek onu anlatıyorum. Seyretmenizi öneriyorum.