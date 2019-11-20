Kim 7 milyon Suriyeliye bakar?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın toplantısında, “Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeliye de Suriye tarafında yardım ediyoruz” dedi. “Bu Suriye nüfusunun üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?” diye de ekledi! Söylerken öyle de rahat ki, sanırsın parasını kendi cebinden verdi!

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Bu ülkede 16 milyon yoksul var. Yaşamak için debeleniyorlar. Yaklaşık 18 milyon kişi yoksulluk sınırında… 7 milyon Suriyeliye bakıyoruz diye gururlanıyoruz!

Türkiye'de resmi işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişiye, gerçeği 7 milyon 305 bin kişiye yükseldi. Suriyelilere bakacağına kendi işsizlerine baksan, onlara para harcasan… Artık ümmetin lideri olacağım diye kendini kandırmasan!

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Senin halkından insanlar aç dolaşıyor. Havalar soğumasın da kombi açılmasın diye dua ediyorlar. Demezler mi adama, önce kendi ülkeni, kendi halkını bir düze çıkar… Demedikleri gibi de ne söylese alkışlarlar. Müstahaklar!

Misafirperverlik de bir yere kadar! Diğer ülkelerde bunu yapanı zaten o koltuklarda oturtmazlar! Lübnan'da ve Ürdün'de kamplarda yaşayan Suriyeliler çoktan ülkelerine dönmeye ve döndürülmeye başladı.

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Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı 7 Kasım 2019 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 7 bin 864 kişi arttı! Hâlâ gittiklerine, gideceklerine inanan saf kaldı mı?

Dostlar alışverişte görsün, milletin gazı biraz olsun alınsın diye kararname çıkarılıp “Kayıtlı olmayan İstanbul'dan zorla gönderilecek” denildi… Hiçbiri iplemedi! Şehir bile değiştirmedi… Nasıl Suriye'ye geri yollanacak ki?

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Suriyeliler 8 yılda Türkiye'de ciddi bir ekonomi oluşturdu. Ekonomi kök salmak demektir. Bu saatten sonra gideceklerini söylemek insanlarla dalga geçmektir.

Bizzat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Suriyeli sığınmacı için harcanan paranın ekonomiyi kötü etkilediğini söyledi.

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Hiçbiri gitmediği gibi giden bizim askerlerimiz olduğuna göre devam edecek kötü ekonomi… Bizim askerlerimiz orada savaşacak, adam ülkesinden kaçacak, Türkiye'de mülteci olacak.

Bir süre sonra hop Türkiye vatandaşlığına kabul edilip pasaport alacak. Askerlikten muaf tutulacak. Vergi ödemeyecek. Üzerine bizim vergilerimizden yardım alacak.

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Avrupa'yı, kapıları açıp Suriyelileri göndermekle tehdit ediyoruz. Avrupa Birliği, 2020 yılı bütçesi hazırlanırken her ihtimale karşı 4 milyar Euro Türkiye'ye rüşvet parası hazırlıyor!Kendi vatandaşının refahı için bu parayı gözden çıkartıyor.

Dışarıya konuşurken tehdit, içeride ensar-muhacir muhabbeti… Kimsenin gönderileceği yok geri… Hazırla kardeşim nargileyi… Köz getir seri!